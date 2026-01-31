Juez justo libera niño de 5 años, jueza temerosa estimula la represión de ICE

La Administración Trump ha afirmado que una orden administrativa que muestra que el gobierno tiene causa probable para creer que una persona está en el país ilegalmente sirve como base suficiente para ingresar por la fuerza a los hogares de personas que los funcionarios de inmigración pretenden arrestar.

Biery afirmó que padre e hijo deben ser liberados antes del martes 03/02. Él reconoció que podrían regresar a su país de origen eventualmente "involuntariamente o por autodeportación", pero añadió: "Ese resultado debería darse mediante una política más ordenada y humana que la vigente".

El niño ecuatoriano y su padre, que ingresaron legalmente a USA como solicitantes de asilo, fueron enviados a un centro de detención familiar en Dilley, Texas, dijo previamente a Reuters su abogado, Marc Prokosch.

Embed Judge Slams ICE's 'Incompetent' Trauma on 5-Year-Old: Orders Immediate Release from Dilley Hell.



In a blistering condemnation of ICE's ruthless tactics, U.S. District Judge Fred Biery on January 31, 2026, ordered the swift release of 5-year-old Liam Conejo Ramos and his father,… pic.twitter.com/3qjGVZpY04 — JAS (@JasADRxquisites) January 31, 2026

Traducción: Juez critica el trauma "incompetente" del ICE en un niño de 5 años: ordena su liberación inmediata de Dilley Hell. En una condena tajante a las tácticas despiadadas del ICE, el juez federal de distrito Fred Biery ordenó el 31 de enero de 2026 la pronta liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y de su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas. Ambos, solicitantes de asilo ecuatorianos detenidos desde el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis, deben ser liberados "lo antes posible", pero a más tardar el 3 de febrero, mientras su caso avanza. La foto viral del pequeño Liam con su gorro de orejas de conejo y su mochila de Spider-Man, confiscada por agentes después de terminar la preescolar, desató la furia nacional ante las acusaciones de que ICE lo utilizó como cebo. El fallo de Biery criticó duramente la estrategia de la administración Trump de establecer cuotas de deportación, "mal concebida e implementada de forma incompetente", incluso a costa de traumatizar a los niños. A pesar de tener una solicitud de asilo activa y de no haber una orden de expulsión definitiva, ICE los transfirió a Dilley, lo que provocó protestas y críticas de los legisladores. Esto expone las crueles prácticas de detención familiar del ICE y amplifica las demandas para poner fin a una aplicación tan inhumana de estas medidas.

Katherine Menéndez

“La Corte puede fácilmente imaginar escenarios en los que el ejecutivo federal debe variar legítimamente su uso de los recursos policiales de un estado a otro, y no hay precedentes de que un tribunal microgestione tales decisiones”, escribió Menéndez en el fallo.

El aumento de las medidas de control comenzó en diciembre, tras un escándalo de fraude a la asistencia social que atrajo la atención de la Administración Trump hacia la comunidad somalí de Minnesota. La afluencia de agentes de inmigración y el aumento de las operaciones, incluyendo patrullajes itinerantes, desató tensas protestas que en ocasiones se tornaron violentas. En incidentes separados, 2 ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti , fueron asesinados a tiros por agentes federales.

Tras la muerte de Pretti, la fiscal general Pam Bondi envió una carta al gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz , instándolo a cumplir con una serie de solicitudes que, según ella, restablecerían el orden. Entre ellas se encontraban el fin de las políticas de santuario y la entrega de la información del registro de votantes del estado.

En medio de la indignación nacional por la muerte de Pretti, Menéndez celebró una audiencia para considerar si conceder la solicitud de Minnesota de una orden para frenar el aumento.

La Administración Trump argumentó que estaba destinando recursos federales de forma adecuada para hacer cumplir la ley. La inmigración está, en general, bajo el control del poder ejecutivo.

“El propósito de la Operación Metro Surge ha sido, desde el principio, la aplicación de la ley federal. Y las acciones de los agentes federales durante las últimas seis semanas coinciden con este propósito”, escribieron los abogados del gobierno federal. “Es indiscutible que la ley federal, y solo la ley federal, ha sido objeto de aplicación”.

Menéndez cuestionó su propia autoridad para emitir una orden judicial amplia contra el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por parte del poder ejecutivo, pero parecía preocupada por la presión de la administración, incluida la lista de solicitudes de Bondi.

