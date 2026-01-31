Juez justo libera niño de 5 años, jueza temerosa estimula la represión de ICE

Un juez federal, Fred Biery, ordenó la liberación de Adrián Conejo Arias y su hijo de 5 años, Liam Conejo Ramos, a quienes funcionarios de inmigración (ICE) detuvieron durante una redada en Minnesota. Pero la jueza federal Katherine Menéndez falló que sigan llegando fuerzas federales a Minneapolis, una irresponsabilidad evidente.
El niño, visto en una foto ahora viral que lo mostraba con un sombrero de conejito azul afuera de su casa mientras agentes federales estaban cerca, fue 1 de los 4 estudiantes detenidos por funcionarios de inmigración a principios de enero 2026 en un suburbio de Minneapolis, según el Distrito Escolar Público de Columbia Heights.
En cuanto a la jueza federal de distrito Katherine Menéndez, designada por Joe Biden, ella falló que aunque la operación de ICE en Minneapolis tuvo “consecuencias profundas e incluso desgarradoras”, no tenía la autoridad para detenerla en esta etapa temprana del litigio.
El caso de Liam
"El caso tiene su génesis en la mal concebida e incompetente aplicación por parte del gobierno de establecer cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si eso requiere traumatizar a niños", escribió el juez federal de distrito Fred Biery en un fallo publicado el sábado.
En su orden del sábado, el juez federal de distrito Fred Biery , designado por el presidente Bill Clinton, incluyó la foto de Liam y criticó los planes de deportación masiva del gobierno federal por considerarlos "mal concebidos e implementados de forma incompetente". Afirmó que las órdenes administrativas —emitidas por el Poder Ejecutivo y no firmadas por un juez— no eran suficientes para cumplir con los requisitos constitucionales de causa probable. "Eso se llama el zorro que cuida el gallinero", escribió Biery. "La Constitución exige un funcionario judicial independiente".
La Administración Trump ha afirmado que una orden administrativa que muestra que el gobierno tiene causa probable para creer que una persona está en el país ilegalmente sirve como base suficiente para ingresar por la fuerza a los hogares de personas que los funcionarios de inmigración pretenden arrestar.
Biery afirmó que padre e hijo deben ser liberados antes del martes 03/02. Él reconoció que podrían regresar a su país de origen eventualmente "involuntariamente o por autodeportación", pero añadió: "Ese resultado debería darse mediante una política más ordenada y humana que la vigente".
El niño ecuatoriano y su padre, que ingresaron legalmente a USA como solicitantes de asilo, fueron enviados a un centro de detención familiar en Dilley, Texas, dijo previamente a Reuters su abogado, Marc Prokosch.
Traducción: Juez critica el trauma "incompetente" del ICE en un niño de 5 años: ordena su liberación inmediata de Dilley Hell. En una condena tajante a las tácticas despiadadas del ICE, el juez federal de distrito Fred Biery ordenó el 31 de enero de 2026 la pronta liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y de su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas. Ambos, solicitantes de asilo ecuatorianos detenidos desde el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis, deben ser liberados "lo antes posible", pero a más tardar el 3 de febrero, mientras su caso avanza. La foto viral del pequeño Liam con su gorro de orejas de conejo y su mochila de Spider-Man, confiscada por agentes después de terminar la preescolar, desató la furia nacional ante las acusaciones de que ICE lo utilizó como cebo. El fallo de Biery criticó duramente la estrategia de la administración Trump de establecer cuotas de deportación, "mal concebida e implementada de forma incompetente", incluso a costa de traumatizar a los niños. A pesar de tener una solicitud de asilo activa y de no haber una orden de expulsión definitiva, ICE los transfirió a Dilley, lo que provocó protestas y críticas de los legisladores. Esto expone las crueles prácticas de detención familiar del ICE y amplifica las demandas para poner fin a una aplicación tan inhumana de estas medidas.
-----------------------
Katherine Menéndez
“La Corte puede fácilmente imaginar escenarios en los que el ejecutivo federal debe variar legítimamente su uso de los recursos policiales de un estado a otro, y no hay precedentes de que un tribunal microgestione tales decisiones”, escribió Menéndez en el fallo.
El aumento de las medidas de control comenzó en diciembre, tras un escándalo de fraude a la asistencia social que atrajo la atención de la Administración Trump hacia la comunidad somalí de Minnesota. La afluencia de agentes de inmigración y el aumento de las operaciones, incluyendo patrullajes itinerantes, desató tensas protestas que en ocasiones se tornaron violentas. En incidentes separados, 2 ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti , fueron asesinados a tiros por agentes federales.
Tras la muerte de Pretti, la fiscal general Pam Bondi envió una carta al gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz , instándolo a cumplir con una serie de solicitudes que, según ella, restablecerían el orden. Entre ellas se encontraban el fin de las políticas de santuario y la entrega de la información del registro de votantes del estado.
En medio de la indignación nacional por la muerte de Pretti, Menéndez celebró una audiencia para considerar si conceder la solicitud de Minnesota de una orden para frenar el aumento.
La Administración Trump argumentó que estaba destinando recursos federales de forma adecuada para hacer cumplir la ley. La inmigración está, en general, bajo el control del poder ejecutivo.
“El propósito de la Operación Metro Surge ha sido, desde el principio, la aplicación de la ley federal. Y las acciones de los agentes federales durante las últimas seis semanas coinciden con este propósito”, escribieron los abogados del gobierno federal. “Es indiscutible que la ley federal, y solo la ley federal, ha sido objeto de aplicación”.
Menéndez cuestionó su propia autoridad para emitir una orden judicial amplia contra el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por parte del poder ejecutivo, pero parecía preocupada por la presión de la administración, incluida la lista de solicitudes de Bondi.
------------------
Más noticias en Urgente24
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River
Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto
Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial
Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar