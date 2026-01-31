Con Bruce Springsteen ("El Jefe") al frente, protesta masiva contra ICE en Minneapolis

La oficina de campo de Minneapolis ha estado involucrada en el aumento federal de efectivos, así como en las investigaciones sobre el asesinato de Alex Pretti y la detención en una protesta del ex presentador de CNN, Don Lemon.

The New York Times, citando un memorando interno de ICE que revisó, informó que a los agentes federales se les dijo que tienen un poder más amplio para arrestar a personas sin una orden judicial, ampliando la capacidad de los agentes de ICE de nivel inferior para realizar redadas para atrapar a los presuntos inmigrantes indocumentados que encuentran.

La reacción contra la política de inmigración de la administración también amenazó con provocar un cierre parcial del gobierno de USA, ya que los demócratas en el Congreso se opusieron a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa ICE.

This isn’t fringe. This isn’t isolated.

This is sustained, organized, nationwide resistance and it’s growing.



Minneapolis, Minnesota… pic.twitter.com/DKj8fY7vzA — Brian Allen (@allenanalysis) January 30, 2026

Vulnerabilidad de Trump

Megan Messerly y Myah Ward en Politico.com/:

"El presidente Donald Trump llegó al poder gracias a su agenda migratoria. Ahora, esta amenaza con acorralarlo.

Después de meses de agresivas acciones de cumplimiento destinadas a mostrar firmeza en uno de los temas emblemáticos del Partido Republicano, la Casa Blanca tuvo que dar marcha atrás ante la reacción de los estadounidenses a su enfoque, en particular después de que dos manifestantes fueran asesinados por agentes del orden federal en Minneapolis.

Pero el cálculo que obligó a la Administración Trump a cambiar de rumbo es un arma de doble filo: si la Administración parece suavizar su postura maximalista contra la inmigración ilegal, corre el riesgo de desencantar a su base incondicional del MAGA en un momento en que los republicanos no pueden permitirse perder apoyo. Y si no lo hace, corre el riesgo de alienar a los republicanos moderados, independientes, jóvenes votantes y latinos que apoyan la aplicación de la ley migratoria de la administración en teoría, pero no les gusta cómo se está ejecutando.

“Me preocupa porque si perdemos la agenda, estamos perdidos, y la gente no comprende plenamente la magnitud del problema”, dijo Sean Spicer, exsecretario de prensa de Trump. “Cuando se tiene una mayoría de 2 escaños en la Cámara de Representantes o de 2 o 3 escaños en el Senado, se está en el filo de la navaja. No reconocerlo es ridículo”.

Para Trump, una derrota en las elecciones intermedias significa que los últimos 2 años de su administración estarán consumidos por obstrucciones, investigaciones y probables investigaciones de impeachment por parte de los demócratas, en lugar de por su propia agenda, una situación que la administración quiere evitar desesperadamente.

El resultado es un inusual momento de vulnerabilidad en el tema más importante de Trump, que ha expuesto las divisiones internas del Partido Republicano, ha agudizado los ataques demócratas y ha obligado a la Casa Blanca a adoptar una postura defensiva que nunca esperó. Algunos aliados de Trump insisten en que el Partido Republicano no debería temerle a su principal tema, culpando a los demócratas de ponerlos a la defensiva. (…)".

El caso Don Lemon

El ex presentador de CNN, Don Lemon, fue liberado un día después de que oficiales federales lo arrestaran en Los Ángeles (California), defendió su carrera en el periodismo y dijo que nunca dejará de informar.

La jueza federal de distrito Patricia Donahue ordenó la liberación de Lemon sin fianza, según The Hollywood Reporter.

La Administración Trump intentó acusar al periodista independiente y a otras 7 personas por una protesta en una iglesia de St. Paul donde los manifestantes creían que el pastor, David Easterwood, era el jefe de la oficina de campo de Minnesota para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Afuera de un juzgado del centro de Los Ángeles, Lemon agradeció a las personas que lo apoyaban y defendió su trabajo.

“No me detendré ahora. No me detendré nunca”, dijo Lemon. “De hecho, no hay momento más importante que ahora, este mismo instante, para unos medios de comunicación libres e independientes que arrojen luz sobre la verdad y exijan responsabilidades a quienes ostentan el poder”.

Lemon dijo que el Departamento de Justicia (DOJ) envió oficiales federales para arrestarlo "por algo que he estado haciendo durante los últimos 30 años, y eso es cubrir las noticias".

“La Primera Enmienda de la Constitución protege mi trabajo y el de innumerables periodistas que hacen lo mismo que yo”, continuó. “Los apoyo a todos y no me silenciarán. Espero con ansias mi día en el tribunal”.

El fiscal federal Alexander Robbins acusó a Lemon, durante su comparecencia ante el tribunal, de unirse a una turba que aterrorizó a la gente en un lugar de culto, según The Hollywood Reporter. Lemon tiene prohibido hablar con testigos, víctimas o acusados del caso y debe solicitar permiso para salir del país.

