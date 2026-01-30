Plan de deportación de Trump: Javier Milei decidió desmentir al The New York Times

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2017307674652688438&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN!



ARGENTINA RECOMIENDA NO VIAJAR A CUBA



https://t.co/dwRDgsSsNU — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 30, 2026

En ese mismo sentido se pronunciaron tanto la embajada de USA en Buenos Aires, a cargo de Peter Lamelas, y el Departamento de Estado, que comanda Marco Rubio.

Al final el presidente Javier Milei tuvo una curiosa forma de desmentir al The New York Times.

El abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez tiene una cuenta en X que se llama @GordoLeyes.

Él posteó, sobre un envío del diario Clarín con la noticias del NYT, "Información 100% falsa".

Y Javier Milei la reposteó. Así desmintió el Presidente.

Mucho interés en conocer qué tiene para decir The New York Times ahora.

La versión

"No hacemos comentarios sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos", dijeron en ambas reparticiones. Aunque agregaron: "La implementación de las políticas migratorias de la Administración Trump es una prioridad máxima para el Departamento de Estado. Como ha dicho el secretario (Marco) Rubio, seguimos firmes en nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de USA".

Sin embargo, fuentes de la Casa Rosada admitieron que hubo " sondeos" por parte de Washington para avanzar en el plan de de portaciones.

De acuerdo a lanación.com, durante la gestión de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, la subsecretaría de Defensa de Estados Unidos "hizo pedidos" en ese sentido, pero sin que se llegara a algún tipo de acuerdo o instrumentación.

Según el artículo del New York Times, los documentos del gobierno de USA advierten sobre los "obstáculos" que se mencionaron en la Argentina para el avance de un acuerdo de esas características.

Los registros señalan que "la administración de Milei ha expresado su preocupación por el riesgo de una reacción negativa de la opinión pública y por sus propios esfuerzos para limitar la migración a Argentina".

Agrega como "otros obstáculos" la "posible carga financiera para Argentina debido a los recortes presupuestarios" implementados por la gestión libertaria a igual que "la falta de infraestructura para alojar y transportar a los migrantes".

Según la propuesta de la Cancillería que cita el diario, la Argentina "aceptaría a personas que fueron detenidas cerca de la frontera poco después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos".

La difusión de esas "conversaciones avanzadas" coincide con un endurecimiento del discurso oficial contra la inmigración. De hecho, el artículo cita a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien afirmó esta semana que 5.000 inmigrantes habían sido “expulsados, se les había negado el ingreso o se les había extraditado” durante los últimos dos meses, “rompiendo un récord histórico nacional”.

The New York Times

Emma Bubola y Hamed Aleaziz en The New York Times:

"Estados Unidos y Argentina están en conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría a Estados Unidos deportar inmigrantes de otros países a la nación sudamericana, según dos personas familiarizadas con las negociaciones y registros del gobierno estadounidense obtenidos por The New York Times.

Las negociaciones se producen en un momento en que la administración Trump ha movilizado un esfuerzo de deportación amplio y agresivo, incluido el despliegue de oficiales de inmigración en ciudades estadounidenses, a veces con consecuencias fatales.

Las conversaciones también ocurren en un momento en que el gobierno argentino ha intensificado la retórica antiinmigrante bajo la presidencia de Javier Milei, incluyendo la afirmación de haber realizado un número récord de expulsiones y el envío de la policía a operaciones de control de inmigración en los suburbios de Buenos Aires, la capital.

Las dos personas que describieron los contornos del acuerdo hablaron bajo condición de anonimato para discutir negociaciones privadas.

Si bien no se ha finalizado un acuerdo, las conversaciones resaltan el entusiasmo de Milei por fortalecer su alianza con Estados Unidos y apoyar la ofensiva del presidente Trump incluso cuando corre el riesgo de chocar con su propia campaña antiinmigratoria en su país.

La Administración Trump ha recurrido cada vez más a los llamados acuerdos de deportación de terceros países para cumplir sus promesas de una campaña de deportación masiva. Existen diversas razones para estos acuerdos, entre ellas, enviar un mensaje disuasorio para disuadir a los migrantes de cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Además, cumplen otra función: repatriar a ciudadanos procedentes de países a los que es difícil deportar, ya sea por la falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje para los migrantes.

La Administración Trump ha deportado a migrantes de otras naciones a varios países dispuestos a recibirlos, como Costa Rica, El Salvador, Esuatini y Panamá. Las deportaciones han sido objeto de escrutinio legal, pero hasta el momento los tribunales han permitido que continúen.

El viceministro interino de Relaciones Exteriores de Argentina, Juan Navarro, presentó una propuesta a principios de este mes para concretar el acuerdo con un tercer país, según registros del gobierno estadounidense a los que tuvo acceso The Times. El canciller argentino, Pablo Quirno, se había comprometido con las autoridades estadounidenses a firmar el acuerdo, según los documentos.

El acuerdo permitiría a Estados Unidos enviar ciudadanos extranjeros a Argentina, a miles de kilómetros al sur de Washington, con la idea de que desde allí potencialmente se les ofrecerían vuelos para regresar a sus países de origen.

Según el acuerdo propuesto, Argentina aceptaría a personas que fueron detenidas cerca de la frontera poco después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, dijo una de las personas, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, familiarizado con las discusiones

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino declinó hacer comentarios sobre las negociaciones en curso y el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.

Los detalles sobre la implementación del acuerdo siguen en discusión: la Administración de Milei ha expresado su preocupación por el riesgo de una reacción negativa de la opinión pública y por sus propios esfuerzos para limitar la migración a Argentina, según los registros gubernamentales. Otros obstáculos incluyen la posible carga financiera para Argentina debido a los recortes presupuestarios implementados por el Sr. Milei y la falta de infraestructura para alojar y transportar a los migrantes, según los registros.

Si se llega a un acuerdo, Argentina seguiría el ejemplo de otras naciones sudamericanas que han cerrado acuerdos similares con Estados Unidos, incluidos Paraguay y Ecuador, cuyos líderes también son aliados políticos de Trump.

En septiembre, Estados Unidos ofreció un salvavidas de 20.000 millones de dólares a Argentina , lo que fue decisivo para apuntalar la suerte del presidente Milei antes de las importantes elecciones de mitad de período .

Durante gran parte de su historia moderna, Argentina ha tratado la inmigración como un principio fundamental de su identidad nacional y no como un problema que pueda desencadenar una fractura política. El país se construyó con oleadas de recién llegados y desde hace tiempo se ha acostumbrado a considerar a los extranjeros como parte del tejido social nacional, lo que se traduce en políticas relativamente permisivas. Las plataformas antiinmigrantes generalmente no han formado parte de las campañas electorales como en otros países.

Sin embargo, a medida que el Sr. Milei ha tratado de promocionarse como un líder de la derecha global y un aliado cercano del Sr. Trump, ha comenzado a despotricar contra la migración masiva, argumentando que los países occidentales han abandonado su interés nacional en favor de la migración masiva.

En una reciente entrevista con Louis Sarkozy , hijo del ex presidente francés Nicolas Sarkozy, el Sr. Milei dijo que cuando los inmigrantes "no se adaptan a la cultura, es una invasión", propensa a "cambiar la base cultural" de un país.

En el país, los aliados del Sr. Milei han adoptado cada vez más el término "invasión" para describir la inmigración y han propuesto restringir el acceso de los migrantes a servicios públicos, como la atención médica y la educación. El gobierno del Sr. Milei también ha tomado medidas para agilizar las deportaciones de extranjeros con antecedentes penales.

El cambio de tono también ha ido acompañado de un enfoque más centrado en la seguridad en la política de inmigración, en el que las autoridades han hecho hincapié en el control fronterizo y la policía federal.

La semana pasada, mientras miles de estadounidenses salían a las calles de Minneapolis para protestar contra las redadas del ICE, el gobierno argentino llevó a cabo redadas de inmigración en las que participaron agentes de policía, que no suelen participar en este tipo de operaciones.

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, dijo en una publicación en X esta semana que 5.000 inmigrantes habían sido “expulsados, se les había negado el ingreso o se les había extraditado” durante los últimos dos meses, “rompiendo un récord histórico nacional”.

