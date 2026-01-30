$LIBRA: Clarín redobla la apuesta con el acuerdo Milei/Davis y la oposición presiona a Taiano

Clarín había anticipado la existencia de ese "acuerdo confidencial" y publicó fragmentos el 22/12 último, tal como consignó Urgente24. Que haya citado entonces párrafos textuales y detalles del documento -como que estaba redactado en español, en primera personas y sin membrete oficial- hacía suponer que ya contaba con el texto completo, pero sólo ahora se resolvió a publicarlo en su totalidad, lo que dispara especulaciones accesorias.

Milei y el multimedio mantienen una pulseada por el control de Telefónica que adquirió el holding que dirige Héctor Magnetto a través de Telecom. El Gobierno frenó en los papeles la fusión para evitar una posición dominante y el Presidente fijó al tope de su cuenta de X un tuit titulado "Clarín: La gran estafa argentina" en el que sostiene que cualquier crítica del multimedio a su gobierno responde a esos intereses.

De todos modos, Clarón publica el contenido pero no una copia en PDF o facsímil del documento firmado por Milei y Davis. ¿Vendrá en futuras publicaciones?

acuerdo-milei-davis-clarin

La Casa Rosada no comentó respecto de la publicación de diciembre, habrá que ver si reacciona de alguna manera ahora.

En todo caso, lo notable del documento es que revela una relación mucho profunda entre Milei y Davis que pone en crisis el discurso presidencial sobre que no estaba al tanto de los pormenores del proyecto $LIBRA, tal como dijo en su descargo luego de despublicar el tuit en el que no sólo difundía la criptomoneda sino que incluía el código alfanumérico para adquirirlo.

Milei afirmó que esa información la obtuvo de su circulación en internet. Pero especialistas informáticos que asistieron la Comisión Investigadora del caso impulsada por la oposición en la Cámara de Diputados descartaron que el denominado contrato para la compra del token haya estado disponible en la web antes que el Presidente emitiera su tuit.

Para el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien presidió la Comisión $LIBRA, con el texto difundido hoy por Clarín con firma de Mariano Vidal "queda probado que hubo una relación previa, directa y formal" entre Milei y Davis, por lo que la difusión del criptoactivo -dice- "no fue algo casual ni un hecho aislado".

En esa línea también se expresó la diputada Sabrina Selva, que integró la comisión por parte del peronismo. "El Presidente tenía vínculos previos con los gestores de $LIBRA, no fue un caso aislado y fue parte de una negociación", agrega.

Ferraro, por su parte, pone en relieve que las características del escrito -lo llama "mamarracho contractual"- es una evidencia de que "no intervino ningún organismo técnico ni la Secretaría Legal y Técnica".

Tanto Ferraro como Selva apuntaron luego al fiscal Eduardo Taiano, que tiene delegada la causa judicial en la que el Presidente es el principal imputado.

"Con esta información y pruebas a la vista, la Justicia no puede seguir con excusas para dilatar la investigación. Terminada la feria judicial, el fiscal Taiano cuenta con evidencia suficiente para dejar de dormir el expediente y avanzar de inmediato en la búsqueda y el secuestro de documentación", dijo el lilito en un largo posteo en X.

Selva, en tanto, pidió que el fiscal "deje de mirar para otro lado y que se haga justicia".

El fiscal no ha llamado a nadie a declarar a pesar de que acumula elementos para avanzar. La Cámara Federal apuntó en este sentido en un reciente fallo en el instaron a imprimirle celeridad a la investigación.

Más contenido de Urgente24

'Javier Milei, padre de la Patria': Se queda con el sable corvo de San Martín ¿para usarlo en San Lorenzo?

La Unión Europea evalúa cerrar el mercado al biodiésel de soja argentino

Se desactiva el paro de colectivos: De cuánto será el aumento salarial

Cobro a extranjeros en hospitales porteños: Fuerte choque entre la Ciudad y la Provincia