Pix en Brasil: Ranking de apps que más reales dan tus pesos

En consumos diarios, la brecha puede parecer menor, pero acumulada a lo largo de una estadía termina siendo determinante.

Entre la mejor y la peor cotización del ránking la distancia supera los $8 por real. En un gasto típico de R$1.000, esa diferencia representa más de $8.000, un monto que alcanza para varias comidas o traslados dentro de Brasil.

El ránking de plataformas para pagar con Pix

1. Dolarapp

R$1 equivalente a $287,77

Se posiciona como la opción más conveniente del mercado, con el tipo de cambio más bajo del ránking. Su propuesta está claramente orientada al uso transfronterizo y logra minimizar el spread, lo que la convierte en la herramienta más eficiente para pagar consumos cotidianos con Pix.

2. Cocos

R$1 equivalente a $288,51

Muy cerca del primer puesto, ofrece una cotización altamente competitiva y una operatoria ágil. Se consolida como una alternativa sólida para quienes buscan equilibrio entre precio, respaldo y facilidad de uso durante el viaje.

3. Astropay

R$1 equivalente a $289,04

Plataforma ampliamente utilizada en la región, con fuerte presencia en pagos digitales y buena aceptación en comercios brasileños. La cotización sigue siendo atractiva, aunque ya se ubica un escalón por encima de las mejores del ránking.

4. Global66

R$1 equivalente a $289,10

La fintech regional suma esquemas de cashback que pueden mejorar el costo efectivo de la operación, aunque la cotización base del real queda apenas por detrás de las opciones más eficientes para pagar con Pix.

5. Satoshi Tango

R$1 equivalente a $290,32

Con una operatoria apoyada en infraestructura cripto, permite realizar pagos y transferencias internacionales, aunque el tipo de cambio ya refleja un spread más elevado que empieza a encarecer el uso cotidiano frente a los líderes.

6. P2P.me

R$1 equivalente a $290,51

El esquema peer to peer ofrece incentivos promocionales y cierta flexibilidad, pero la cotización del real comienza a perder atractivo, especialmente para quienes buscan maximizar cada peso gastado en Brasil.

7. Ripio

R$1 equivalente a $292,84

Marca reconocida dentro del ecosistema cripto local, aunque con una brecha cambiaria más amplia, que la deja varios escalones por detrás en términos de conveniencia para pagar consumos diarios con Pix.

8. Mercado Pago

R$1 equivalente a $294,78

Ofrece una experiencia de uso familiar y una amplia aceptación, pero esa comodidad se paga caro. La cotización del real es sensiblemente más alta que el promedio del ránking, lo que la vuelve menos eficiente para el turismo.

9. Wayni

R$1 equivalente a $295,13

Se ubica entre las opciones más costosas para pagar con Pix, con un tipo de cambio que penaliza al usuario frente a alternativas más competitivas disponibles en el mercado.

10. Fiwind

Para pagar, R$1 equivalente a $296,08

Para cobrar, R$1 equivalente a $275,85

Presenta el spread más amplio del ránking. La diferencia entre el precio para pagar y para cobrar evidencia un costo elevado para el usuario que utiliza Pix como medio de pago durante el viaje.

Qué conviene mirar antes de elegir

Más allá de la cotización puntual, conviene considerar límites diarios, velocidad de acreditación, estabilidad de la app, atención al cliente y aceptación real en comercios. Sin embargo, cuando el objetivo es reducir el gasto total del viaje, el precio del real sigue siendo el factor determinante.

Pix dejó de ser un detalle operativo y pasó a ser una herramienta clave de planificación financiera para el turismo argentino en Brasil.

Elegir bien la plataforma no cambia el viaje, pero sí cambia cuánto cuesta.

