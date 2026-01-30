Con tal que no sea Verónica Magario, Máximo Kirchner propone a Axel Kicillof...

De todos modos, no es mala la propuesta porque para sostener su proyecto presidencial, Kicillof siempre tendría que haber sido su propio candidato. Sin embargo, por una construcción de poder menos personalista él propuso a Magario, referente política de La Matanza, el distrito electoral más importante que tiene Kicillof, ya que tanto Lomas de Zamora como Quilmes son de La Cámpora. El problema es que en nombre de la 'unidad' le estaría dando una victoria a Máximo Kirchner.

Laberinto

La Junta Electoral del PJ bonaerense se reunió el jueves 29/01 para que la presentación de avales se extienda. La fecha límite era el 03/02 y se pasó al 08/02, el día en que está previsto el cierre de listas. ¿Se corre el calendario electoral del 15/02?

La expectativa mayor sigue siendo de unidad en la conducción pero se eligen representantes partidarios en los 135 municipios, y esto resultaría en elecciones locales en varios lugares.

Cuando gobernaban Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dijo a una comisión de 3 intendentes que ellos y “solo ellos elegirían” al candidato peronista a gobernador del 2019: buen recuerdo de El Parlamentario.

El problema fue La Matanza: el desacuerdo entre Fernando Espinoza -quien debía respaldar a Verónica Magario- impidió que ella fuese la candidata a gobernadora. Tampoco se decidió a exigir esa candidatura Martín Insaurralde quien todavía era Martín Insaurralde....

Así fue como irrumpió en escena Axel Kicillof, nacido, criado, educado y residente en Ciudad de Buenos Aires.

Pero los intendentes, en aquel momento el pionero fue Mario Ishii (José C. Paz) respaldaron a Kicillof y luego (febrero 2025) ellos armaron el Movimiento Derecho al Futuro para que se alejara de los Kirchner porque La Cámpora les resultaba / les resulta 'insoportable'.

Ahora la disputa es por el control del PJ provincial, que lo tiene Máximo Kirchner por decisión de su madre Cristina Fernández de Kirchner, no por elecciones, y pedido del entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández (“algo hay que darle a Máximo”), y además ni Fernando Gray (Esteban Echeverría) ni Gustavo Menéndez (Merlo) eran muy representativos.

