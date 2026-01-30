No anduvo la precandidatura de Federico Otermin (alcalde de Lomas de Zamora y delfín de Martín Insaurralde) ni promover la de Julio Alak (intendente de La Plata, posible precandidato a gobernador bonaerense), y entonces La Cámpora, para evitar la decisión de Axel Kicillof, o sea Verónica Magario, promueve al propio Kicillof: así está la disputa por el PJ bonaerense.
RUPTURA DISFRAZADA DE UNIDAD
Con tal que no sea Verónica Magario, Máximo Kirchner propone a Axel Kicillof...
Verónica Magario es la candidata de Axel Kicillof a presidente del PJ bonaerense. Con tal de impedirlo, Máximo Kirchner propone a... Kicillof.
Magario rompió lanzas con Máximo Kirchner cuando quiso impedir que fuese reelegida como vicegobernadora porque esperaba ubicar a Insaurralde en ese lugar.
Desde entonces la guerra a Magario ha resultado brutal y La Cámpora intentó obstaculizar su gestión como presidente del Senado provincial. Las diferencias son tantas que el PJ no pudo elegir al vicepresidente 1ro. del Senado, cargo que ocupa Carlos Kikuchi (de Unión y Libertad, ex jefe de campaña de Javier Milei).
Urgente24 informó días atrás que Kicillof iba por la candidatura de Magario más allá de que Alak fuese su aliado. Pero promovido por Kirchner era sólo una chicana para erosionar la autoridad de Kicillof. Luego, el alcalde de Ituzaingo, Rafael Descalzo, se pronunció públicamente por Magario en nombre del Movimiento Derecho al Futuro, la línea interna del PJ bonaerense que respalda a Kicillof.
Con Alak en 'stand-by' por propia decisión, al conocerse la decisión del MDF que él mismo integra, Kirchner propuso que sea el propio Kicillof el próximo presidente del PJ bonarense en lugar del propio Kirchner. Es curiosa la idea: para erosionar a Kicillof -cuya voluntad era / es Magario-, La Cámpora promueva al propio Kicillof.
De todos modos, no es mala la propuesta porque para sostener su proyecto presidencial, Kicillof siempre tendría que haber sido su propio candidato. Sin embargo, por una construcción de poder menos personalista él propuso a Magario, referente política de La Matanza, el distrito electoral más importante que tiene Kicillof, ya que tanto Lomas de Zamora como Quilmes son de La Cámpora. El problema es que en nombre de la 'unidad' le estaría dando una victoria a Máximo Kirchner.
Laberinto
La Junta Electoral del PJ bonaerense se reunió el jueves 29/01 para que la presentación de avales se extienda. La fecha límite era el 03/02 y se pasó al 08/02, el día en que está previsto el cierre de listas. ¿Se corre el calendario electoral del 15/02?
La expectativa mayor sigue siendo de unidad en la conducción pero se eligen representantes partidarios en los 135 municipios, y esto resultaría en elecciones locales en varios lugares.
Cuando gobernaban Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dijo a una comisión de 3 intendentes que ellos y “solo ellos elegirían” al candidato peronista a gobernador del 2019: buen recuerdo de El Parlamentario.
El problema fue La Matanza: el desacuerdo entre Fernando Espinoza -quien debía respaldar a Verónica Magario- impidió que ella fuese la candidata a gobernadora. Tampoco se decidió a exigir esa candidatura Martín Insaurralde quien todavía era Martín Insaurralde....
Así fue como irrumpió en escena Axel Kicillof, nacido, criado, educado y residente en Ciudad de Buenos Aires.
Pero los intendentes, en aquel momento el pionero fue Mario Ishii (José C. Paz) respaldaron a Kicillof y luego (febrero 2025) ellos armaron el Movimiento Derecho al Futuro para que se alejara de los Kirchner porque La Cámpora les resultaba / les resulta 'insoportable'.
Ahora la disputa es por el control del PJ provincial, que lo tiene Máximo Kirchner por decisión de su madre Cristina Fernández de Kirchner, no por elecciones, y pedido del entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández (“algo hay que darle a Máximo”), y además ni Fernando Gray (Esteban Echeverría) ni Gustavo Menéndez (Merlo) eran muy representativos.
