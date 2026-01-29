Una decena de embajadas en Cuba estarían preparando plan de evacuación ante presión de USA

Los privados en Cuba también se preparan

Según difundió la citada agencia informativa, la preocupación ha aumentado también en las sedes empresariales extranjeras.

Empleados de la multinacional británica Unilever ya fueron evacuados ante la incertidumbre sobre qué podría pasar en las próximas semanas. Sin la provisión de crudo desde Venezuela, Cuba entraría en una era de operaciones diarias insostenibles. Empleados de la multinacional británica Unilever ya fueron evacuados ante la incertidumbre sobre qué podría pasar en las próximas semanas. Sin la provisión de crudo desde Venezuela, Cuba entraría en una era de operaciones diarias insostenibles.

image Estados Unidos interrumpió la ayuda energética que Venezuela enviaba regularmente a Cuba

En los últimos días el presidente Donald Trump ha señalado que el país “está a punto de caer”.

En los mismos términos se ha pronunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que “si estuviera en La Habana, estaría preocupado” aunque descartó acciones militares por parte de la súper potencia.