Una decena de embajadas en Cuba estarían preparando plan de evacuación ante presión de USA

Las sedes diplomáticas están abasteciéndose de manera preventiva ante la posible falta de electricidad, combustible e incluso agua potable en La Habana, Cuba.

29 de enero de 2026 - 21:33
La Habana, Cuba.

A casi un mes de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, sedes diplomáticas alojadas en Cuba se estarían preparando un plan de salida debido a la presión estadounidense de bloquear la llegada de combustible a la isla.

Le estaría quedando un muy escaso margen de maniobra al gobierno de Miguel Díaz Canel ya que las reservas de combustible servirían para cubrir algunas pocas semanas en el marco de un plan de racionalización de la energía que involucra cortes diarios de luz de varias horas de duración.

“Cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos han reconocido que están actualizando sus planes de evacuación y sus listados de nacionales residentes en Cuba” sostuvo EFE.

Al mismo tiempo, Washington ha impuesto aranceles adicionales del 10 % para toda nación que preste ayuda energética a La Habana.

En determinadas jornadas, apenas existe el servicio durante 2 horas al día. En ese momento, los residentes aprovechan para cargar sus teléfonos celulares, prender el lavarropa, planchar su indumentaria, acumular agua ya que regresa el bombeo y cocinar con hornos eléctricos.

Los privados en Cuba también se preparan

Según difundió la citada agencia informativa, la preocupación ha aumentado también en las sedes empresariales extranjeras.

Empleados de la multinacional británica Unilever ya fueron evacuados ante la incertidumbre sobre qué podría pasar en las próximas semanas. Sin la provisión de crudo desde Venezuela, Cuba entraría en una era de operaciones diarias insostenibles.

Estados Unidos interrumpió la ayuda energética que Venezuela enviaba regularmente a Cuba

En los últimos días el presidente Donald Trump ha señalado que el país “está a punto de caer”.

En los mismos términos se ha pronunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que “si estuviera en La Habana, estaría preocupado” aunque descartó acciones militares por parte de la súper potencia.

