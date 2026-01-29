Como era de esperar, el Parlamento de Venezuela aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera, hoy mayormente de USA.
REDUCEN CONTROL ESTATAL
Venezuela liberó la entrada de inversiones petroleras privadas
El Parlamento de Venezuela aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos para incentivar la inversión privada de origen extranjero. Aprobación unánime.
Los diputados votaron por unanimidad a favor de los cambios legales que eliminan restricciones históricas a la participación de empresas no estatales en todas las etapas de exploración, producción y comercialización de petróleo.
El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el jueves (29/01) por unanimidad una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que modifica el marco regulatorio del sector petrolero y reduce el control estatal impuesto durante los últimos veinte años.
Por lo tanto.
Miran hacia inversores extranjeros
La iniciativa apunta a crear condiciones más favorables para la inversión privada y extranjera en la principal industria del país, en medio de la crisis económica y el fuerte deterioro de la producción de crudo, via PDVSA.
La norma entrará en vigencia una vez que sea promulgada por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, y publicada en la Gaceta Oficial.
Entre los cambios centrales figuran
- Flexibilización de las reglas que rigen la participación de empresas privadas en proyectos petroleros.
- Posibilidad de reconocer el arbitraje internacional en disputas de inversión y
- Esquema que permita un pago más directo de regalías al Estado venezolano.
- Inversores asumirán los costos operativos y los riesgos de financiamiento.
A todo esto, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a proteger los recursos frente a posibles reclamos judiciales de acreedores internacionales.
El régimen de Delcy Rodríguez sostiene que la reforma busca atraer capitales que se alejaron del país tras los cambios legales implementados durante el mandato de Hugo Chávez.
La mandataria remarcó
Y agregó que
La aprobación de la reforma constituye el primer paso legislativo en esa dirección y redefine el marco jurídico de una industria clave para la reconstrucción económica de Venezuela, cuyo desempeño será determinante para el futuro inmediato del país.
(Con información de EFE, AFP y The Associated Press)
