Venezuela liberó la entrada de inversiones petroleras privadas

CHEVRON Y PDVSA.jpg Venezuela se abre a mayores inversiones privadas

Miran hacia inversores extranjeros

La iniciativa apunta a crear condiciones más favorables para la inversión privada y extranjera en la principal industria del país, en medio de la crisis económica y el fuerte deterioro de la producción de crudo, via PDVSA.

La norma entrará en vigencia una vez que sea promulgada por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, y publicada en la Gaceta Oficial.

Entre los cambios centrales figuran

Flexibilización de las reglas que rigen la participación de empresas privadas en proyectos petroleros.

Posibilidad de reconocer el arbitraje internacional en disputas de inversión y

Esquema que permita un pago más directo de regalías al Estado venezolano.

Inversores asumirán los costos operativos y los riesgos de financiamiento.

A todo esto, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a proteger los recursos frente a posibles reclamos judiciales de acreedores internacionales.

El régimen de Delcy Rodríguez sostiene que la reforma busca atraer capitales que se alejaron del país tras los cambios legales implementados durante el mandato de Hugo Chávez.

La mandataria remarcó

Es una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector Es una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector

Y agregó que

Que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado la Ley será respetuosa de la soberanía nacional Que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado la Ley será respetuosa de la soberanía nacional

La aprobación de la reforma constituye el primer paso legislativo en esa dirección y redefine el marco jurídico de una industria clave para la reconstrucción económica de Venezuela, cuyo desempeño será determinante para el futuro inmediato del país.

(Con información de EFE, AFP y The Associated Press)

