El presidente, Donald Trump anunció el jueves (29/01) desde la Casa Blanca, la reanudación de vuelos comerciales entre USA y Venezuela.
"PUEDEN VOLVER"
Donald Trump autoriza reanudar vuelos comerciales entre USA y Venezuela
Trump anunció la reanudación de vuelos comerciales entre USA y Venezuela, 6 años después de quedar formalmente suspendidos.
El mandatario afirmó
Trump detalló que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con quien reiteró sostiene relaciones "muy buenas" y "muy fuertes".
El presidente agregó
Vuelos suspendidos
Los vuelos directos entre Venezuela y USA permanecían suspendidos desde 2019, año en el que se rompieron las relaciones diplomáticas entre los dos países luego de que Donald Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente.
El gobierno de Estados Unidos argumentó que la inestabilidad política amenazaba la seguridad de los pasajeros y los miembros de la tripulación.
Previo a la decisión, las aerolíneas estadounidenses ya habían decidido por su cuenta dejar de volar a Venezuela.
Delta y United lo hicieron en 2017. American Airlines fue la última en volar regularmente entre Miami y Caracas (hasta marzo de 2019).
Compañías venezolanas como Avior Airlines siguieron cubriendo la ruta hasta la prohibición expresa del gobierno estadounidense.
(Editado con material de la BBC)
