Advertencia de Donald Trump al régimen de Irán: "El tiempo se acaba"

Una armada masiva se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y es capaz de cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario. Esperemos que Irán se siente rápidamente a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo: SIN ARMAS NUCLEARES, uno que sea bueno para todas las partes. ¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez antes: ¡HAGAN UN TRATO! No lo hicieron, y hubo la “Operación Martillo de Medianoche”, una gran destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP" Una armada masiva se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y es capaz de cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario. Esperemos que Irán se siente rápidamente a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo: SIN ARMAS NUCLEARES, uno que sea bueno para todas las partes. ¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez antes: ¡HAGAN UN TRATO! No lo hicieron, y hubo la “Operación Martillo de Medianoche”, una gran destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP"

image Camino a Irán el portaaviones Abraham Lincoln (Foto AP/ARCHIVO)

Por su lado, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Ghariabadi, señaló en un encuentro con prensa extranjera en Teherán que el régimen de su país considera “más probable la guerra que la negociación” tras el aumento de la tensión.

“Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, aseguró Ghariabadi. El diplomático explicó que Irán responderá de manera “contundente a cualquier agresión” y que, si Estados Unidos lleva a cabo un ataque limitado, la respuesta será “adecuada”.

Desde donde se origine un ataque contra Irán, o desde donde despeguen cazas estadounidenses, será considerado un “blanco legítimo”.

Además, indicó que "Estados Unidos debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real" y que,"aunque los canales de diálogo siguen abiertos, actualmente no existen conversaciones en curso".

El viceministro subrayó la importancia de la seriedad de Washington en un posible diálogo y advirtió que Irán solo aceptará sentarse a negociar con autoridad y una postura firme.

