Donald Trump envió a Irán un contingente naval superior al desplegado frente a la Venezuela de Nicolás Maduro. Todo después de exigirle al régimen que negocie un acuerdo nuclear justo.
OPERACIÓN MILITAR EN CAMINO
Advertencia de Donald Trump al régimen de Irán: "El tiempo se acaba"
"El tiempo se acaba" aseguró Donald Trump en directa referencia al régimen iraní. Envió a la zona, un contingente naval superior al que puso en Venezuela.
En un mensaje publicado en la red Truth Social, Trump afirmó:
El mandatario subrayó que la flota está preparada para cumplir su misión “con rapidez y violencia, si es necesario”, y urgió al régimen iraní a sentarse a negociar un acuerdo “justo y equitativo: sin armas nucleares, uno que sea bueno para todas las partes”. Trump concluyó: “El tiempo se acaba, es realmente esencial”.
El presidente estadounidense recordó que, durante una ocasión anterior en la que Irán no accedió a negociar, se ejecutó la llamada “Operación Martillo de Medianoche”, que, según sus palabras, provocó una gran destrucción en Irán. Trump advirtió:
Mensaje publicado
"Más probable una guerra..."
Por su lado, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Ghariabadi, señaló en un encuentro con prensa extranjera en Teherán que el régimen de su país considera “más probable la guerra que la negociación” tras el aumento de la tensión.
“Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, aseguró Ghariabadi. El diplomático explicó que Irán responderá de manera “contundente a cualquier agresión” y que, si Estados Unidos lleva a cabo un ataque limitado, la respuesta será “adecuada”.
Luego sumó
Desde donde se origine un ataque contra Irán, o desde donde despeguen cazas estadounidenses, será considerado un “blanco legítimo”.
Además, indicó que "Estados Unidos debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real" y que,"aunque los canales de diálogo siguen abiertos, actualmente no existen conversaciones en curso".
El viceministro subrayó la importancia de la seriedad de Washington en un posible diálogo y advirtió que Irán solo aceptará sentarse a negociar con autoridad y una postura firme.
Más lecturas de Urgente24:
Basta de Estambul: por qué la ciudad antes barata hoy se convirtió en un destino caro
A puro ramen, pachinko y manga: los 5 mejores barrios de Tokio para alojarse
El Gran Teatre del Liceu, cuna del rojo de Valentino Garavani y visita obligada en Barcelona
Madrid reabre al público el túnel secreto de Bonaparte bajo el Palacio Real
Europa en museos: las exposiciones imperdibles en Madrid, Barcelona, París y Roma