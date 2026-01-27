El Gran Teatre del Liceu, cuna del rojo de Valentino Garavani y visita obligada en Barcelona

Esa identificación con el poder también se expresó en su vida pública. A fines del siglo XIX, la rivalidad con el Teatre Principal excedía la competencia artística y funcionaba como un termómetro de las tensiones sociales: quién ocupaba los palcos, quién aplaudía desde los pisos altos y quién quedaba fuera de esa escena. En ese clima, el Liceu se convirtió en blanco de la conflictividad de época y, en 1893, un atentado anarquista durante una función dejó 20 víctimas fatales y numerosos heridos, instalando una marca trágica en la memoria del teatro.

El Liceu tras el ultimo incendio El incendio de 1994 redujo el Liceu a escombros y marcó uno de los momentos más dramáticos de su historia, antes de su reconstrucción y reapertura a fines del siglo XX.

Pero si algo define al Liceu es su capacidad de renacer. El primer edificio, inaugurado en 1847, fue destruido por un incendio en 1861, y la ciudad lo reconstruyó en tiempo récord: el segundo Liceu reabrió en 1862. Más de un siglo después, otro incendio, en 1994, volvió a reducirlo a cenizas. La actividad artística continuó en otros escenarios de Barcelona hasta la apertura del tercer teatro, en 1999, fiel en su apariencia al histórico, pero con una infraestructura técnica contemporánea. Entre esos cambios y vaivenes, el teatro también atravesó un giro político decisivo: durante la Guerra Civil, fue nacionalizado por la Generalitat republicana, quebrando por primera vez la lógica de propiedad y control asociada a las élites y marcando un punto de inflexión en su relación con la ciudad.

El rojo de Valentino, una inspiración nacida en el Liceu

Siempre cargado de valor cultural y de un trasfondo histórico que atraviesa generaciones, el gran teatro catalán también fue fuente de inspiración para algunos de sus visitantes más ilustres. Entre ellos, Valentino Garavani, quien llegó a Barcelona siendo apenas un adolescente y quedó marcado para siempre por una noche de ópera en este escenario. Tenía 17 años cuando asistió a una representación de Carmen y quedó hipnotizado por la intensidad cromática de la escena: los trajes, la atmósfera del teatro y las mujeres españolas asomadas a los palcos, “como geranios en los balcones”, según evocaría años después, fueron la inspiración de uno de los hitos más importantes de su carrera.

Aquella experiencia fue decisiva. Valentino recordaría que, aunque el rojo siempre le había atraído, fue en España (y específicamente en el Liceu) donde ese color “se apoderó” de él. No se sabe con certeza si el impacto vino de las bailarinas vestidas de escarlata, de las damas del público o de una figura aislada en terciopelo rojo que brillaba entre la multitud. Como toda leyenda fundacional, el relato admite versiones. Lo indiscutible es que esa noche nació una obsesión estética que acompañaría al diseñador durante toda su carrera: el rojo como talismán personal, presente en cada colección y convertido, con el tiempo, en uno de los códigos más reconocibles de la historia de la moda.

La muerte de Valentino Garavani, ocurrida recientemente en Roma a los 93 años, volvió a poner en primer plano ese episodio fundacional. Referente absoluto de la alta costura italiana y creador de una elegancia atemporal, su legado quedó sellado en ese rojo vibrante que iluminó pasarelas, alfombras rojas y vestidos históricos. Un color que, antes de convertirse en símbolo global del lujo, tuvo su origen en una emoción vivida en Barcelona, entre la penumbra de un teatro centenario y el impacto irrepetible de una noche en el Liceu.

Qué ver en el Liceu hoy: grandes títulos, cruces contemporáneos y precios accesibles

Lejos de quedar anclado exclusivamente en el repertorio clásico, el Gran Teatre del Liceu combina esta temporada grandes títulos de la ópera con propuestas contemporáneas, espectáculos familiares y cruces con otras disciplinas artísticas. La programación de invierno refuerza esa diversidad, con funciones que van desde Wagner hasta la performance más experimental, consolidando al teatro como uno de los polos culturales más activos de Barcelona.

Entre los platos fuertes aparece Tristan und Isolde de Richard Wagner, en cartel del 12 al 31 de enero. Considerada una de las cumbres de la historia de la ópera, la obra propone un drama musical en tres actos atravesado por el amor absoluto y la muerte, con una partitura que revolucionó la música occidental. No es un título menor en la historia del Liceu: se estrenó allí en 1899 y acumula cerca de 180 representaciones, confirmando su lugar central dentro del repertorio del teatro.

Teatre del Liceu La sala del Liceu vista desde el escenario, el mismo espacio que acogió a figuras legendarias de la ópera y sigue siendo epicentro de la vida cultural barcelonesa.

En un registro completamente distinto, el Liceu también abre su escenario a la creación contemporánea con Balkan Erotic Epic, de Marina Abramovic, del 24 al 30 de enero. La artista serbia regresa al coliseo con una obra inclasificable que fusiona performance, danza y rituales de la tradición balcánica, explorando el cuerpo, el erotismo y la identidad cultural desde una puesta en escena intensa y provocadora, que desafía los límites habituales de la experiencia teatral.

La cartelera incluye además propuestas pensadas para públicos amplios y familiares, como La cuina de Rossini, un espectáculo didáctico que invita a descubrir el universo del compositor italiano a través de una narración accesible y musical, o La jove Aïda, una reinterpretación contemporánea de la ópera de Verdi que combina realidad virtual, retrofuturismo y emoción, orientada especialmente a espectadores jóvenes.

Febrero amplía aún más el abanico de estilos. El día 15, Estrella Morente llegará al escenario del Liceu con un homenaje a grandes mujeres de la música como Nina Simone y Édith Piaf, en un espectáculo que cruza flamenco, jazz y canción popular. Y hacia el cierre de la temporada, La Gioconda de Amilcare Ponchielli volverá a ocupar la sala principal con una producción de gran despliegue, reafirmando el peso del repertorio operístico tradicional dentro de la programación.

A esa diversidad artística se suma una política de acceso que refuerza el perfil público del teatro. Las entradas más económicas parten desde los 15 euros, con valores que varían según la función, la ubicación y el tipo de espectáculo. En la mayoría de los casos, incluso para grandes títulos de ópera, los precios no superan los 50 euros en las localidades estándar. Además, el Liceu ofrece abonos y paquetes especiales, como un pase de 12 óperas por 90 euros, una propuesta poco habitual en los grandes coliseos europeos y que facilita el acceso tanto a residentes como a visitantes que buscan vivir la experiencia cultural de Barcelona desde uno de sus escenarios más emblemáticos.

Para quien visita Barcelona, el Liceu ofrece algo más que una función: propone una experiencia cultural completa. Ya sea a través de Wagner, Abramovic o una ópera pensada para nuevos públicos, el teatro invita a descubrir la ciudad desde su escena más profunda. Un plan que combina historia, arte y emoción, y que confirma al Liceu como una de las paradas culturales imprescindibles de la capital catalana.

--------------------

Más lecturas de Urgente24:

De Bariloche a Cusco: los 5 mejores hoteles de Sudamérica para visitar en 2026

A puro ramen, pachinko y manga: los 5 mejores barrios de Tokio para alojarse

78% más barato que la media: el municipio de Madrid con el metro cuadrado más bajo

Madrid reabre al público el túnel secreto de Bonaparte bajo el Palacio Real

Europa en museos: las exposiciones imperdibles en Madrid, Barcelona, París y Roma