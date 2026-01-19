El adiós al rey del rojo: murió Valentino Garavani a los 93 años

A lo largo de su carrera, vistió a algunas de las mujeres más influyentes del siglo XX y comienzos del XXI, desde Jacqueline Kennedy hasta Elizabeth Taylor, pasando por figuras de Hollywood y la alta sociedad internacional. Lejos de seguir tendencias efímeras, defendió una idea de glamour atemporal, ligada al lujo artesanal y a la excelencia de la alta costura italiana.

Su legado quedó sellado en el célebre rojo, inspirado en un viaje a España y en la intensidad cromática del mundo taurino y teatral, convertido luego en uno de los colores más icónicos de la historia de la moda. Esa identidad cromática, junto con su fidelidad a una feminidad sofisticada, consolidó a la maison como una referencia absoluta del lujo internacional y a su creador como uno de los últimos grandes maestros de la alta costura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/judeisjude/status/2013297698623963392?s=20&partner=&hide_thread=false The Emperor, the last great Italian couturier, has passed.



Valentino Garavani (1932-2026) pic.twitter.com/vRW9yqoJa3 — Jude Macasinag (@judeisjude) January 19, 2026

Roma despide al creador de una era

La despedida a Valentino Garavani tendrá lugar en Roma, la ciudad donde construyó su carrera y consolidó su legado creativo. La capilla ardiente se instalará en la histórica sede de la maison, PM23, ubicada en la Piazza Mignanelli, y permanecerá abierta al público los días miércoles 21 y jueves 22 de enero, entre las 11 y las 18 horas, en línea con el deseo del diseñador de una despedida cercana y abierta, en el corazón de la ciudad que marcó el pulso de su obra.

Las exequias se celebrarán el viernes 23 de enero a las 11.00, en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, situada en la Piazza della Repubblica, en el centro de la capital italiana. Se espera la presencia de personalidades del mundo de la moda, la cultura y la vida pública internacional, en una ceremonia acorde a la dimensión histórica de su figura.

Con su muerte, Roma no solo despide a uno de sus creadores más ilustres, sino también a un diseñador que convirtió la alta costura italiana en sinónimo de elegancia, lujo y belleza atemporal, y cuya influencia seguirá vigente más allá de generaciones.

Garavani Imagen de archivo de Valentino Garavani en su atelier, donde nacieron algunas de las creaciones más icónicas de la alta costura.

