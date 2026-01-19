El mundo de la moda despide a Valentino Garavani, uno de los grandes nombres de la alta costura del siglo XX, fallecido a los 93 años en su residencia de Roma. La noticia fue confirmada por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, su socio y compañero inseparable durante más de seis décadas.
UN ÍDOLO DE LA MODA
El adiós al rey del rojo: murió Valentino Garavani a los 93 años
El fundador de la mítica casa italiana de alta costura falleció en Roma, rodeado de sus seres queridos. Su legado marcó para siempre la historia de la moda.
Referente absoluto del lujo italiano, Valentino fue el creador de una de las maisons más influyentes de la historia, hoy presidida creativamente por Alessandro Michele. Su nombre quedó ligado para siempre a una idea de elegancia clásica y a la imposición del inconfundible “rojo Valentino”, un tono que brilló en pasarelas, alfombras rojas y desfiles memorables, y que se convirtió en sello identitario de la firma.
La confirmación de su fallecimiento, difundida a través de los canales oficiales vinculados al diseñador, generó una inmediata repercusión mediática en el mundo de la moda. Giammetti, quien además de socio fue su pareja sentimental, le dedicó un emotivo mensaje de despedida, recordando una relación personal y profesional que marcó un antes y un después en la historia del diseño contemporáneo.
Valentino Garavani, símbolo eterno de la alta costura
Nacido en Voghera en 1932, Valentino Garavani se formó primero en Milán y luego en París, donde estudió en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, y trabajó junto a maestros como Jean Dessès y Guy Laroche. Esa etapa formativa, marcada por el rigor de la costura francesa y una fuerte sensibilidad teatral y escénica, fue decisiva antes de fundar su propia casa en Roma en 1960.
Desde allí construyó una estética reconocible y coherente, basada en la elegancia clásica, el refinamiento extremo y una visión de la moda pensada para realzar la belleza femenina sin estridencias. Un rol clave en ese desarrollo lo tuvo Giancarlo Giammetti, su socio y compañero de vida, responsable de la estrategia empresarial, la organización y el posicionamiento internacional de la firma, mientras Valentino concentraba el pulso creativo y artístico. Juntos, mantuvieron siempre un perfil bajo, dejando que el trabajo hablara por ellos.
A lo largo de su carrera, vistió a algunas de las mujeres más influyentes del siglo XX y comienzos del XXI, desde Jacqueline Kennedy hasta Elizabeth Taylor, pasando por figuras de Hollywood y la alta sociedad internacional. Lejos de seguir tendencias efímeras, defendió una idea de glamour atemporal, ligada al lujo artesanal y a la excelencia de la alta costura italiana.
Su legado quedó sellado en el célebre rojo, inspirado en un viaje a España y en la intensidad cromática del mundo taurino y teatral, convertido luego en uno de los colores más icónicos de la historia de la moda. Esa identidad cromática, junto con su fidelidad a una feminidad sofisticada, consolidó a la maison como una referencia absoluta del lujo internacional y a su creador como uno de los últimos grandes maestros de la alta costura.
Roma despide al creador de una era
La despedida a Valentino Garavani tendrá lugar en Roma, la ciudad donde construyó su carrera y consolidó su legado creativo. La capilla ardiente se instalará en la histórica sede de la maison, PM23, ubicada en la Piazza Mignanelli, y permanecerá abierta al público los días miércoles 21 y jueves 22 de enero, entre las 11 y las 18 horas, en línea con el deseo del diseñador de una despedida cercana y abierta, en el corazón de la ciudad que marcó el pulso de su obra.
Las exequias se celebrarán el viernes 23 de enero a las 11.00, en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, situada en la Piazza della Repubblica, en el centro de la capital italiana. Se espera la presencia de personalidades del mundo de la moda, la cultura y la vida pública internacional, en una ceremonia acorde a la dimensión histórica de su figura.
Con su muerte, Roma no solo despide a uno de sus creadores más ilustres, sino también a un diseñador que convirtió la alta costura italiana en sinónimo de elegancia, lujo y belleza atemporal, y cuya influencia seguirá vigente más allá de generaciones.
----------------------------
