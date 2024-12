Matthieu Blazy toma las riendas de Chanel: ¿Qué significa para el mundo de la moda?

La apuesta por Blazy: ¿qué significa para Chanel y el mundo de la moda?

No queda duda de que Chanel, cuando la presidía Karl Lagerfeld, hoy es uno de los principales emblemas no solo comerciales sino también culturales del mundo. Sin embargo, la sucesora de Lagerfeld, Virginie Viard, aunque la llevó por el camino correcto, no tuvo el impacto necesario para mantener el nivel al que Chanel tiene acostumbrado a su público.