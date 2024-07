El trágico asesinato de Gianni Versace: Un ídolo de la moda caído en Miami

image.png Poco después de matar a Versace, Andrew Cunanan (su asesino) se suicidó. Nunca se supo a ciencia cierta qué lo motivó a matar al diseñador.

La violencia desmedida de este caso mezclándose con el mundo de los famosos tuvo un impacto comparable a otros asesinatos de alto perfil, como el de Sharon Tate en 1969 a manos de la Familia Manson o el de José y Kitty Menéndez en 1989, con la única diferencia de que jamás quedó claro el "por qué" del asesinato de Versace. Sin embargo, en 2018, Ryan Murphy -productor de la serie de televisión "The Assassination of Gianni Versace"- opinó en una entrevista que la homofobia de la época le permitió al asesino seguir matando: "No lo atraparon porque sus víctimas eran homosexuales, y a la gente no le importó. Cuanto más leía sobre el tema, más me sorprendía el hecho de que [Cunanan] solo pudo salirse con la suya gracias a la homofobia".