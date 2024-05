El oscuro pasado de los Beach Boys con Charles Manson y el crimen de Sharon Tate

Los Beach Boys "desencadenan" el crimen de Sharon Tate

La situación se volvió tensa más tarde cuando los Beach Boys lanzaron "Never Learn Not to Love", una versión modificada de una canción de Manson llamada "Cease to Exist" pero sin darle crédito. Manson, que al principio se alegró de escuchar su propia canción en un disco de los Beach Boys, se sintió traicionado al ver que se la había acreditado a Dennis Wilson, lo que marcó el comienzo del fin de su relación con Dennis.