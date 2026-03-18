China integra IA a su EPL y redefine cómo se preparan las guerras

En términos concretos significa usar inteligencia artificial para

acelerar decisiones en el campo de batalla,

mejorar sistemas de comando y

darle a los mandos militares mayor conciencia situacional en tiempo real.

El objetivo que los estrategas chinos llaman "dominancia en la toma de decisiones", parte de una premisa simple: en un conflicto moderno, quien procesa información más rápido gana. No quien tiene más soldados.

Para Beijing, los conflictos futuros tampoco se limitan a un campo de batalla físico.

Los analistas chinos hablan cada vez más de "meta-guerras", conflictos que combinan simultáneamente operaciones militares convencionales, ciberataques, guerra informativa e influencia psicológica. Es el escenario para el que se están preparando, no es una hipótesis.

Lo civil al servicio de lo militar

Uno de los pilares de esta estrategia es la fusión militar-civil: integrar universidades, empresas privadas e industrias estatales en el desarrollo tecnológico de defensa. Lo que se innova en el sector civil alimenta directamente al sistema militar.

Las áreas prioritarias son

inteligencia artificial,

computación cuántica,

armas hipersónicas y

sistemas avanzados de vigilancia.

China también está invirtiendo en misiles de nueva generación, plataformas navales y submarinos de última generación.

La lógica es: en lugar de replicar la presencia militar global de Estados Unidos, que mantiene bases en el exterior, Beijing apuesta a calidad tecnológica e influencia regional.

Modernizar también implica purgar

El plan no es solo tecnológico. Xi Jinping puso el foco simultáneamente en el control interno del ejército, con más supervisión sobre proyectos, presupuesto y estructura de mando.

Los números son elocuentes. Desde el 20mo. Congreso del Partido Comunista en 2022, al menos 36 oficiales superiores perdieron su condición de delegados al Congreso Nacional del Pueblo.

Algunos analistas estiman que más de 100 altos mandos del Ejército Popular de Liberación fueron investigados o purgados en ese período.

La justificación oficial es la corrupción. Pero el objetivo es más amplio: asegurarse de que los oficiales que implementen la modernización sean técnicamente capaces y políticamente confiables.

Para Xi, según Global Times (vocero del Partido Comunista Chino) la corrupción no es solo un problema moral. Es un freno a la modernización.

El contexto que explica todo

Detrás de esta estrategia hay una lectura concreta del mundo. El ministro de seguridad del Estado, Chen Yixin, lo articuló recientemente: el sistema internacional se está moviendo desde un orden unipolar hacia un escenario multipolar, con más competencia tecnológica, más tensiones geopolíticas y más fragmentación económica.

En ese contexto, controlar tecnologías clave como la inteligencia artificial dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una cuestión de seguridad nacional.

China representa hoy el 44% del gasto militar de toda Asia, pero destina solo el 1,26% de su PBI a defensa, muy por debajo del 3,5% de Estados Unidos.

Taiwan sigue siendo una preocupación central. Los funcionarios chinos describen su recuperación como esencial para los objetivos de largo plazo del país, aunque Beijing continúa enfatizando la reunificación pacífica como camino preferido.

Lo que las 'Two Sessions' de 2026 mostraron es una China que planifica. Y puso a la inteligencia artificial en el centro de ese plan.

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