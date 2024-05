Así nacieron los jeans: ¿Cómo una ropa de trabajo se volvió lo más popular de la moda?

Una prenda que revolucionó la ropa de trabajo

Aunque estaba convencido de que su invento era útil, Davis no poseía los recursos para patentarlo. Así fue como, en 1872, le propuso a Levi Strauss compartir la patente. Visionario como era, Strauss aceptó la idea. El 20 de mayo de 1873, ambos obtuvieron la patente número 139.121 de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, dando su nacimiento oficial al jean con remaches, y Jacob Davis se incorporó a Levi Strauss & Co. para supervisar la producción, con tela proveniente de manera inicial del molino Amoskeag en Manchester, New Hampshire.