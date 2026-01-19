Huawei declara la competencia a iPhone y Samsung lanzando este super precio en su celular de alta gama

Cámara Huawei: ¿El celular justifica el descuento por su fotografía?

Si hay un terreno donde Huawei suele marcar diferencia es en fotografía. El Huawei Pura 80 incorpora el sistema Ultra Chroma XMAGE, orientado a capturar colores más reales y escenas con mejor rango dinámico, incluso en condiciones de poca luz.

El módulo principal cuenta con una cámara de 50 MP, acompañada por un ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo periscópico de 12 MP. El resultado apunta a usuarios que quieren un celular capaz de reemplazar, en muchos casos, a una cámara dedicada.

Este apartado es clave para entender por qué el descuento genera tanto interés.

Batería y carga rápida: Otro punto fuerte del celular Huawei

El Pura 80 incorpora una batería de 5.170 mAh, suficiente para llegar al final del día incluso con uso intensivo. A esto se suma la tecnología Huawei SuperCharge, con carga rápida de hasta 66W por cable y 50W de forma inalámbrica.

En la práctica, esto significa recuperar buena parte de la batería en pocos minutos, algo muy valorado por usuarios que pasan muchas horas fuera de casa.

¿Qué incluye la caja del Huawei Pura 80 con descuento?

Huawei mantiene una política bastante generosa en este aspecto. Dentro de la caja se incluye el celular, una funda transparente para protección básica y un cable USB tipo C. Si bien no se destacan accesorios premium, el kit permite empezar a usar el equipo desde el primer momento.

Cuál es el precio y las cuotas de Huawei

El descuento del 35% no solo baja el precio final, sino que además permite financiar el celular en hasta 12 cuotas de $104.166. Esto amplía el alcance de la oferta a un público que, de otro modo, difícilmente accedería a un dispositivo de este nivel.

En redes sociales, muchos usuarios se preguntan si este tipo de promociones anticipa una estrategia más agresiva de Huawei en la región, especialmente en América Latina, donde la marca busca recuperar terreno frente a Samsung, Xiaomi y Motorola.

