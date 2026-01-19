Huawei declara la competencia a iPhone y Samsung lanzando este super precio en su celular de alta gama

Huawei decidió meter una bomba en el mercado, lanzó un descuento del 35% para uno de sus modelos premium más recientes. El protagonista es el Huawei Pura 80, un celular de alta gama que, por tiempo limitado, se consigue en Mercado Libre a un valor que generó revuelo en redes sociales y foros tecnológicos.
Para quienes buscan un celular premium, con foco en cámara, diseño y autonomía, el Huawei Pura 80 con este descuento representa una oportunidad poco común.
Huawei apuesta fuerte al descuento para su celular premium
El Huawei Pura 80 no es un equipo pensado para competir en la gama media. Desde su lanzamiento, la marca lo posicionó como un celular premium, enfocado en usuarios que priorizan diseño, potencia y fotografía. Sin embargo, el descuento aplicado en Mercado Libre cambia por completo el juego.
El precio original del equipo rondaba los $1.933.680, pero con la promoción vigente baja a $1.249.999. En números concretos, estamos hablando de una rebaja cercana a los $700.000, algo poco habitual en dispositivos de esta categoría.
¿Cómo es el Huawei Pura 80 y por qué se destaca como celular?
A nivel diseño, Huawei volvió a apostar por la estética premium. El Pura 80 está construido con cristal mate, lo que le da un tacto suave y una apariencia elegante que lo diferencia de los celulares tradicionales con acabado brillante. El frente presenta una pantalla plana, sobria y moderna, pensada para quienes buscan un look minimalista.
Uno de los puntos fuertes es el Kunlun Glass de segunda generación, un vidrio desarrollado por Huawei que, según la marca, es hasta 20 veces más resistente que un cristal convencional. En una región donde el celular se usa intensamente y suele sufrir caídas, este detalle es un lujo.
Cámara Huawei: ¿El celular justifica el descuento por su fotografía?
Si hay un terreno donde Huawei suele marcar diferencia es en fotografía. El Huawei Pura 80 incorpora el sistema Ultra Chroma XMAGE, orientado a capturar colores más reales y escenas con mejor rango dinámico, incluso en condiciones de poca luz.
El módulo principal cuenta con una cámara de 50 MP, acompañada por un ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo periscópico de 12 MP. El resultado apunta a usuarios que quieren un celular capaz de reemplazar, en muchos casos, a una cámara dedicada.
Este apartado es clave para entender por qué el descuento genera tanto interés.
Batería y carga rápida: Otro punto fuerte del celular Huawei
El Pura 80 incorpora una batería de 5.170 mAh, suficiente para llegar al final del día incluso con uso intensivo. A esto se suma la tecnología Huawei SuperCharge, con carga rápida de hasta 66W por cable y 50W de forma inalámbrica.
En la práctica, esto significa recuperar buena parte de la batería en pocos minutos, algo muy valorado por usuarios que pasan muchas horas fuera de casa.
¿Qué incluye la caja del Huawei Pura 80 con descuento?
Huawei mantiene una política bastante generosa en este aspecto. Dentro de la caja se incluye el celular, una funda transparente para protección básica y un cable USB tipo C. Si bien no se destacan accesorios premium, el kit permite empezar a usar el equipo desde el primer momento.
Cuál es el precio y las cuotas de Huawei
El descuento del 35% no solo baja el precio final, sino que además permite financiar el celular en hasta 12 cuotas de $104.166. Esto amplía el alcance de la oferta a un público que, de otro modo, difícilmente accedería a un dispositivo de este nivel.
En redes sociales, muchos usuarios se preguntan si este tipo de promociones anticipa una estrategia más agresiva de Huawei en la región, especialmente en América Latina, donde la marca busca recuperar terreno frente a Samsung, Xiaomi y Motorola.
