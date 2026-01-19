Científicos persiguen el ADN de Leonardo da Vinci y descubren lo inesperado

El equipo de detectives se propuso estudiar los microbios que viven en pinturas y manuscritos que tocó el artista y que aún podrían contener rastros de ADN.

Los investigadores tomaron, entonces, una muestra del dibujo "Santo Niño" y de cartas escritas por un familiar de Leonardo da Vinci. Se trataría de un primo.

¿Qué descubrieron los científicos?

El equipo descubrió una gran cantidad de ADN ambiental, además de secuencias humanas del cromosoma Y.

"Se sabe que el cromosoma Y pasa casi intacto de padres a hijos durante muchas generaciones. Por eso es muy útil para seguir una misma línea familiar a lo largo del tiempo", explica National Geographic.

De acuerdo con los científicos: "En todos los artefactos, recuperamos mezclas heterogéneas de ADN microbiano y eucariota (incluyendo bacterias, hongos, plantas y virus) consistentes con "biomas" compuestos".

Cuando intentaron identificar el ADN humano en el dibujo de Leonardo da Vinci, hallaron que compartía la misma firma genética que en la carta escrita por un primo del pintor, lo que "apunta a un origen familiar común", indica National Geographic.

“Hay mucho material biológico proveniente del individuo que puede rastrearse en un trozo de papel o un lienzo que lo absorbe”, dijo el coautor del estudio, el Dr. Norberto González-Juarbe, profesor asistente del departamento de biología celular y genética molecular de la Universidad de Maryland, College Park, apunta CNN.

“Y si se cubre con pintura, actúa como una capa protectora”, agregó.

Pero, ¿Es posible confirmar si realmente es el ADN de Leonardo da Vinci?

Algunos consideran que puede ser difícil, tomando en cuenta que Leonardo da Vinci no tuvo hijos conocidos y que su tumba fue destruida durante la Revolución Francesa.

De hecho, los investigadores piden prudencia y aclaran que que todavía no pueden asegurar por completo que ese ADN sea el de Leonardo da Vinci.

Aunque también se cree que, este descubrimiento ofrece un nuevo método para investigar otros objetos (dibujos y documentos) y abre una posibilidad de que parte del material genético sea del pintor.

Los resultados del estudio preliminar fueron publicados en el servidor científico bioRxiv.

