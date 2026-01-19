urgente24
DINERO Merval > bonos > acciones

CON FERIADO EN USA

El Merval profundiza bajas y los bonos siguen la tendencia

Sin Wall Street como referencia, el Merval vuelve a retroceder y los bonos continúan presionados, con paridades aún exigentes.

19 de enero de 2026 - 13:43
Mal arranque de semana para el Merval.

Mal arranque de semana para el Merval.

La bolsa porteña profundiza el tono negativo y confirma un arranque de semana complejo para los activos locales. El S&P Merval cae 1,1% y se ubica en 2.901.823 puntos, consolidando una baja mensual del 4,9%, el peor registro en cuatro meses. Medido en dólares, el índice retrocede 1,3% hasta las 1.904 unidades, replicando también una caída del 4,9% en lo que va del mes.

image

La rueda vuelve a estar condicionada por bajo volumen y por la ausencia de referencias externas, ya que Wall Street permanece cerrado por el feriado en Estados Unidos, lo que deja sin operatoria a los ADRs y a los bonos soberanos en Nueva York.

Acciones golpeadas

El panel líder muestra mayoría de bajas y confirma que el ajuste sigue siendo selectivo, pero persistente. Entre las más castigadas se destacan Central Puerto (-1,2% diario y -15,5% en el mes), Edenor (-15,5% mensual), Loma Negra (-14,4%), TGN (-13,4%) y Metrogas (-12,0%). El sector energético concentra buena parte de la corrección, luego de haber sido uno de los principales ganadores del último tramo.

Seguir leyendo

image

En el segmento financiero, el clima tampoco mejora. BBVA Argentina retrocede 2,8% en la jornada y acumula -6,4% mensual, mientras que Banco Macro cede 2,2% diario, aunque logra sostener un leve +0,2% en enero. Galicia baja 0,9% y ya pierde 6,2% en el mes.

Las subas aparecen de manera aislada. Las subas aparecen de manera aislada.

Comercial del Plata salta 6,96% en la rueda, aunque no alcanza para revertir el sesgo general. Transener avanza 1,14%, Aluar suma 1,1% y Valo gana 0,7%, en movimientos más tácticos que estructurales.

image

Bonos en dólares sin reacción y paridades bajo presión

La renta fija soberana tampoco logra despegar. Los bonos en dólares operan mayormente estables a la baja, con paridades todavía frágiles. El AL29D cae 0,2% y acumula -14,7% mensual, mientras que el AL30D pierde 0,3% en la rueda y -12,2% en el mes. El GD30D se mantiene prácticamente sin cambios diarios, pero arrastra una baja de 12,1% en enero.

image

En el tramo medio de la curva, el AE38D cotiza en 78,64 con una baja mensual del 1,0%, y el GD35D en 76,57, con un retroceso del 2,6% en lo que va del mes. La foto confirma que el mercado sigue exigiendo prima de riesgo y no aparecen catalizadores inmediatos para una compresión sostenida.

Dólares estables y brechas contenidas

En el frente cambiario, la jornada muestra movimientos acotados. El dólar blue opera en $1.505, con una suba marginal del 0,3%, mientras que el dólar oficial retrocede 0,5% hasta $1.454,54. El dólar mayorista se mantiene estable en $1.430.

image

Por el lado de los financieros, el dólar MEP cede 0,3% y se ubica en $1.468,11, mientras que el CCL se mantiene prácticamente sin cambios en $1.519,02. El dólar cripto baja 1,0% y cotiza en torno a $1.519,70, confirmando un escenario de brechas contenidas y sin tensiones cambiarias inmediatas.

Una jornada con poco volumen

Con el Merval en dólares nuevamente cerca de mínimos del rango reciente, acciones castigadas en el mes y bonos que no logran recuperar paridades, la dinámica del mercado local sigue dominada por la prudencia.

La ausencia de Wall Street profundiza la apatía y deja a la plaza local operando sin anclas externas claras, en una semana que arranca con más preguntas que respuestas para los inversores. La ausencia de Wall Street profundiza la apatía y deja a la plaza local operando sin anclas externas claras, en una semana que arranca con más preguntas que respuestas para los inversores.

Más noticias en Urgente24:

Manuel Adorni sacudió a todos con el anuncio que hizo de TV Pública

Turismo 2026 con cambio obligado: La ocupación es por fin de semana 'especial'

Estalla el conflicto en Acindar: Medida de fuerza a la vista

Rumor: Daniel Angelici, kapo judicial en CABA, al rescate de la AFA

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES