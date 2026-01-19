El Merval profundiza bajas y los bonos siguen la tendencia

Comercial del Plata salta 6,96% en la rueda, aunque no alcanza para revertir el sesgo general. Transener avanza 1,14%, Aluar suma 1,1% y Valo gana 0,7%, en movimientos más tácticos que estructurales.

Bonos en dólares sin reacción y paridades bajo presión

La renta fija soberana tampoco logra despegar. Los bonos en dólares operan mayormente estables a la baja, con paridades todavía frágiles. El AL29D cae 0,2% y acumula -14,7% mensual, mientras que el AL30D pierde 0,3% en la rueda y -12,2% en el mes. El GD30D se mantiene prácticamente sin cambios diarios, pero arrastra una baja de 12,1% en enero.

En el tramo medio de la curva, el AE38D cotiza en 78,64 con una baja mensual del 1,0%, y el GD35D en 76,57, con un retroceso del 2,6% en lo que va del mes. La foto confirma que el mercado sigue exigiendo prima de riesgo y no aparecen catalizadores inmediatos para una compresión sostenida.

Dólares estables y brechas contenidas

En el frente cambiario, la jornada muestra movimientos acotados. El dólar blue opera en $1.505, con una suba marginal del 0,3%, mientras que el dólar oficial retrocede 0,5% hasta $1.454,54. El dólar mayorista se mantiene estable en $1.430.

Por el lado de los financieros, el dólar MEP cede 0,3% y se ubica en $1.468,11, mientras que el CCL se mantiene prácticamente sin cambios en $1.519,02. El dólar cripto baja 1,0% y cotiza en torno a $1.519,70, confirmando un escenario de brechas contenidas y sin tensiones cambiarias inmediatas.

Una jornada con poco volumen

Con el Merval en dólares nuevamente cerca de mínimos del rango reciente, acciones castigadas en el mes y bonos que no logran recuperar paridades, la dinámica del mercado local sigue dominada por la prudencia.

La ausencia de Wall Street profundiza la apatía y deja a la plaza local operando sin anclas externas claras, en una semana que arranca con más preguntas que respuestas para los inversores.

