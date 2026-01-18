Turismo 2026 con cambio obligado: La ocupación es por fin de semana 'especial'

Después aparece un segundo escalón de destinos que presentan niveles medios pero estables, entre el 60% y el 75%. Chascomús registró el 62% con estadías promedio de tres noches, consolidándose como lugar de escapadas cortas con impacto económico real. Río Negro promedió el 75% general, con hoteles en el 85% y complejos turísticos en el 65%. Mar del Plata llegó al 60%, mientras que en toda la provincia de Buenos Aires se estimó un flujo de 3,6 millones de turistas, casi 100 mil menos que en la misma quincena de 2025. En Entre Ríos, el promedio provincial cerró en el 70%, con picos superiores al 90% en localidades que tuvieron fiestas populares, carnavales y eventos masivos. Tafí del Valle, San Javier y la Quebrada de Humahuaca arrancaron la temporada con niveles superiores al 70%.

Lo que está quedando claro es que se instaló un cambio estructural. El turista argentino define su salida cada vez más cerca de la fecha, controla el presupuesto y prioriza experiencias concretas por sobre estadías largas planificadas. No es un fenómeno exclusivo de un tipo de destino, aparece en todo el país, desde ciudades urbanas de paso hasta íconos naturales y lugares de fin de semana. No es un retroceso del turismo, es una reconfiguración de cómo viajamos.

El gasto del turismo varía fuerte entre regiones

Ahora bien, con lo que respecta al gasto diario, este muestra una dispersión amplia. En gran parte del país se ubica entre los $95.000 y $100.000 por persona por día. Entre Ríos informó un gasto diario promedio de $96.960, permitiendo estimar un impacto económico cercano a los $38.000 millones en los primeros días del verano. Formosa registra alrededor de $85.000 diarios, asociado a propuestas de playa, río y recreación de cercanía. Santiago del Estero promedió $70.000, con un patrón racionalizado entre alojamiento, transporte, entretenimiento y gastronomía.

Los destinos de alta tracción elevan significativamente las cifras. Puerto Iguazú alcanzó $117.940 de gasto medio diario, impulsado por excursiones al Parque Nacional Iguazú y gastronomía. Ushuaia lidera con alrededor de $370.000 por persona por día, explicado por excursiones de naturaleza, navegación, actividades premium y el fuerte aporte del turismo de cruceros internacionales.

En pocas palabras, la temporada está en marcha, con reglas nuevas. Y ya no se trata de planificar con anticipación, sino de aprovechar oportunidades. Los destinos que lo entiendan tendrán temporada asegurada.

