Hoteles de lujo y ultralujo rompen récords pese a la caída del turismo en Estados Unidos

Historias como la de Gene Dry, empresario de Nueva Orleans, ilustran esta tendencia. Él y su esposa realizaron cuatro viajes este año, incluyendo unas vacaciones de 10 días en Puglia, Italia, para celebrar su 30 aniversario. “Nos gusta viajar”, comenta Dry al mismo medio, reflejando la creciente prioridad que los estadounidenses adinerados dan a las experiencias sobre los bienes materiales.

Los ingresos de la empresa aumentaron un 8% interanual, y las reservas para 2026 muestran un ritmo superior al de años anteriores, según su CEO, Alan Fuerstman.

El mercado de ultralujo presenta aún mayores diferencias de precios. En ciudades como París, los hoteles más caros superan los US$ 2.600 por noche, mientras que en Nueva York llegan a US$ 1.560, más del triple de la tarifa promedio de lujo, que ronda los US$ 472.

El presidente de Internova Travel Group, Albert Herrera, destaca que este segmento “mantiene el negocio próspero”, ya que los viajeros buscan villas completas, yates y viajes multigeneracionales, más que simples suites.

A pesar de presiones externas, como la incertidumbre económica global y el aumento del costo de vida, la rentabilidad de los hoteles de lujo estadounidenses se mantiene estable.

El Surrey de Corinthia en Manhattan, recientemente renovado, cobra más de US$ 2.000 por noche los fines de semana de diciembre, ofreciendo servicio de mayordomo, restaurante exclusivo y atención altamente personalizada, lo que subraya cómo la excelencia en el servicio se traduce en resultados económicos sólidos.

En un mercado polarizado, la resiliencia de los hoteles de lujo demuestra que, para los consumidores de mayor poder adquisitivo, la experiencia y el confort no tienen límites de precio, consolidando a este segmento como un motor clave del turismo de alta gama en Estados Unidos.

