Goldman Sachs teme por el exceso de deuda en el negocio de la IA

“Históricamente, los ciclos de infraestructura masiva terminan en un periodo de desilusión, y el de la IA no será distinto”, anticipa el analista Eric Sheridan, especialista en internet y tecnología del banco. “Históricamente, los ciclos de infraestructura masiva terminan en un periodo de desilusión, y el de la IA no será distinto”, anticipa el analista Eric Sheridan, especialista en internet y tecnología del banco.

En términos de productividad, Goldman proyecta que la inteligencia artificial generativa podría aumentar en 15% la productividad laboral de Estados Unidos y crear valor económico presente por unos US$20 billones, de los cuales US$8 billones fluirían a las empresas estadounidenses. Sin embargo, la distribución de esos beneficios es incierta: “no está claro si las compañías que gastan hoy serán las que capturen los retornos mañana”, advierte el informe.

En IA: Todos se financian entre todos

Uno de los puntos más alarmantes del reporte es la circularidad creciente dentro del ecosistema: Nvidia invierte en OpenAI, OpenAI contrata cómputo en Oracle Cloud, y Oracle utiliza los chips de Nvidia. Para Sheridan, este “círculo cerrado de inversiones cruzadas” recuerda al colapso de las telecomunicaciones de los 2000, cuando empresas como Global Crossing o Qwest se vendían capacidad entre sí financiadas con deuda.

“Es una dinámica que se parece peligrosamente a la burbuja dot-com. Cuando un actor financia al otro y todos reconocen ingresos recíprocos, el sistema empieza a inflarse artificialmente. Si la cadena de crédito se corta, la realidad de los flujos es mucho menor de lo que aparenta”, sostuvo el analista.

Según Goldman, los cinco grandes “hyperscalers” —Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta y Oracle— redujeron su liquidez del 29% al 15% de los activos totales desde 2021 y ahora dependen crecientemente del mercado de deuda corporativa. En lo que va de 2025, las empresas ligadas a IA emitieron US$139.000 millones en bonos, un 23% más que el año anterior.

Incluso Meta lanzó una colocación récord por US$27.200 millones para financiar su centro de datos en Luisiana, el mayor bono privado en la historia del mercado estadounidense. Incluso Meta lanzó una colocación récord por US$27.200 millones para financiar su centro de datos en Luisiana, el mayor bono privado en la historia del mercado estadounidense.

image

Documento completo

1762264936208

Otras noticias de Urgente24

YPF estrenó el 'Pago en Surtidor' con tarjetas y celulares

Candado, sin aviso: Cerró la textil fueguina que tenía las licencias oficiales de clubes como River y Boca

Lunes 03/11: Saludos a Diego Santilli pero se habla de "fuga de divisas"

El Gobierno también aumenta las tarifas de luz por encima de la inflación y se facturará mensualmente