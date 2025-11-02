Lunes 03/11: Saludos a Diego Santilli pero se habla de "fuga de divisas"

@madorni: Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada.

@laderechadiario: El asesor presidencial Santiago Caputo elogió la designación Diego Santilli como Ministro del Interior: "Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente @JMilei y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA".

@catalanlisandro: Quiero felicitar al nuevo ministro del Interior, @diegosantilli. Estoy convencido de que continuará fortaleciendo el diálogo y los consensos con los gobernadores, pilares fundamentales para construir esta nueva argentina, llevando a todo el país las ideas de la libertad que encabeza el Presidente @jmilei.

@cristianritondo: Más de 35 años de amistad y de trabajo compartido. Orgullo verte asumir este nuevo desafío como Ministro del Interior, Diego. Sos un gran dirigente del PRO y, sobre todo, una gran persona. No tengo dudas de que vas a dejar todo de vos para hacer una excelente tarea, como lo hiciste en cada desafío que tuviste. Te deseo lo mejor en esta etapa, amigo querido!

@DarioEpstein: Quienes vienen del PRO o fueron funcionarios del PRO:

Luis Caputo: Mecon

Patricia Bullrich: Seguridad

Petri: Defensa

Pablo Quirno: Cancillería

Bausili: BCRA

Lavigne: Industria

Pazo: ARCA

Santilli: Interior

Sturzenegger: Desregulacion

Etc…

No da para que se enojen, no? Pero aclaro que no entiendo de política.

Pero este posteo siguiente también es importante porque mucho se habló de candidaturas testimoniales, aún cuando Adorni afirme que no es el caso:

@luisnovaresio: Tanto reclamo para que @diegosantilli encabece la lista de diputados para hacerlo testimonial y llevarlo como Ministro de interior.

Luego, el archivo que no ayuda a Milei:

Embed Dieg* Santill* el primer candidato de Milei en PBA según Milei. No escriban nunca el nombre completo ya que es ALTÍSIMO MUFA pic.twitter.com/0sQHRxtq3l — Boya (@bartolomerulli) October 5, 2025

También hay que considerar al 'renacido' Santilli, sin reproches:

Embed El primer mensaje de Diego Santilli tras su designación en el Ministerio del Interior: "Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas" pic.twitter.com/wpLhKcpewA — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 2, 2025

Fuga de divisas

Robin Brooks, investigador principal de The Brookings Institution, ex economista jefe de IIF (Institute of International Finance) y estratega jefe de divisas GoldmanSachs:

"La decisión de mantener la paridad con el dólar ayudó a Milei a obtener buenos resultados en las urnas hace una semana. Sin embargo, esta decisión ha tenido un costo enorme para Argentina. Esto se debe a que el peso está considerablemente sobrevalorado , lo que significa que la incertidumbre generada por las elecciones del fin de semana pasado provocó inevitablemente una fuga masiva de capitales, ya que los hogares se apresuraron a convertir sus ahorros en divisas. La historia demuestra que esta fuga de capitales nunca se revierte. Una vez que estos ahorros salen del país, se pierden para Argentina. Los meses previos a las elecciones del fin de semana pasado registraron la mayor fuga de capitales en más de 20 años.

Embed Argentina's central bank on Friday published data for September showing huge capital flight. Outflows eclipsed Aug. '19. Historically, these outflows never return and are lost to Argentina. This could have been prevented if the Peso were allowed to float.https://t.co/ezEGqLV3Dw pic.twitter.com/jRcAP9KEOF — Robin Brooks (@robin_j_brooks) November 2, 2025

La fuga de capitales en septiembre de 2025 parece haber superado la de agosto de 2019, cuando las elecciones pusieron fin al mandato del presidente Macri. Cabe destacar dos puntos. Primero, una vez superado el período crítico, es probable que este episodio de fuga de capitales sea mucho peor que el de 2019. No lo sabemos con certeza, ya que no contaremos con los datos de octubre hasta dentro de un mes, pero es muy probable. Segundo, si se hubiera permitido que el peso fluctuara libremente antes de las elecciones, la fuga de capitales se habría detenido, ya que no habría habido una devaluación que los hogares pudieran anticipar. Por lo tanto, la fuga de capitales es una consecuencia directa de la decisión de mantener el tipo de cambio fijo por razones políticas.

Es evidente la pregunta de hasta qué punto este indicador mensual se ajusta a los datos reales de fuga de capitales del saldo trimestral de la balanza de pagos. (...) La fijación casi patológica de Argentina con el tipo de cambio fijo del dólar es una enorme distracción. Además, priva al país de capital, justo lo contrario de lo que necesita."

@LibertarianWeb: Incluso una semana antes de ser elegido presidente, Milei dijo que el peso “valía menos que excremento” y prometió dolarizarlo y cerrar el banco central. No cumplió su promesa.

@BickerinBrattle: La flotación del peso no funcionará. Terminará sin valor. Lo que se requiere es la dolarización, ya que Argentina ya utiliza el dólar estadounidense como moneda oficial. Esto se convertiría en ley y todos los pesos se convertirían a dólares estadounidenses con el permiso y el apoyo de Estados Unidos. Por supuesto, a Bessent le encantaría esto.

@MarcosMac0: 1. ¿Has pensado en el efecto de los 5 años de prohibición de comprar moneda extranjera? 2. La mayor parte de ese dinero permanece en Argentina en depósitos en dólares estadounidenses o en moneda estadounidense debajo de colchones y cajas de seguridad.

@RHInvestments17: Así que, en realidad, se trata del menor de dos males: la hiperinflación por la devaluación o un sistema insostenible por una moneda artificialmente inflada. Quizás ahora, una vez pasadas las elecciones, se incline más hacia un tipo de cambio flotante. Aunque creo que lo que realmente quiere es la dolarización.

@EspainRaul: Creo que esta dinámica se puede resumir como un ciclo de retroalimentación: altas tasas de interés + controles cambiarios → entradas de capital (carry trade). El peso se aprecia, creando una ilusión de estabilidad. Brecha externa → temor a una corrección → salidas de capital, devaluación y repetición.

@Uno1018140: Según EcoGo y Wise Capital, el 70% de las compras permanecieron en bancos locales (y, por lo tanto, formaron parte de las reservas del Banco Central). El 30% restante se depositó en el extranjero. Probablemente, los porcentajes se invertirán en octubre (30%-70 %). Además, las encuestas de EcoGo muestran que el 65% de los encuestados (con activos en el extranjero) están considerando repatriar al menos el 20% de su capital total (históricamente expatriado) en los próximos 3 meses. Parece excesivo: entre 20.000 millones, 600 fueron repatriados esta semana x 12 semanas = 7200 parece una cifra más realista.

@VGClemente: Sea cual sea el medio, el peso está muy por encima de su precio de referencia promedio histórico y, de hecho, por primera vez en décadas, el Banco Central no está imprimiendo dinero para financiar el gasto político con inflación. El riesgo para Argentina es simplemente el peronismo, al que el país se ha sometido recientemente (26 de octubre).

