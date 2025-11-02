Diego Santilli definió como "enorme" la tarea que le tocará cumplir en la cartera política

"Estamos en un momento único. Los argentinos eligieron, de manera contundente, seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1985115530433376405&partner=&hide_thread=false El primer mensaje de Diego Santilli tras su designación en el Ministerio del Interior: "Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas" pic.twitter.com/wpLhKcpewA — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 2, 2025

El apoyo de Mauricio Macri

El líder del PRO se mostró contento por la designación de Diego Santilli.

Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO, de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien. Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO, de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien.

“Confiamos en que su experiencia y compromiso serán fundamentales para avanzar en las reformas que la Argentina necesita”, indicó.

No habrá por ahora milanesas con Macri

Mauricio Macri, tras reunirse con Milei en Olivos, dijo que la designación de Manuel Adorni era desacertada porque “ no tiene la experiencia política suficiente para ser Jefe de Gabinete de la Nación”.

En diálogo con Luis Majul, en el canal de noticias LN+ le contestó:

“Macri en su momento desginó a Marcos Peña y su administración no terminó bien, al punto que regresó el kirchnerismo con Alberto Fernández”.

El ex presidente involucró al titular de YPF, Horacio Marín, en un supuesto nombramiento para jefatura de gabinete. Debe tener cierta nostalgia porque ya no es el Jefe de Estado. El único objetivo del presidente es acelerar para que salgan pronto las reformas que hacen falta El ex presidente involucró al titular de YPF, Horacio Marín, en un supuesto nombramiento para jefatura de gabinete. Debe tener cierta nostalgia porque ya no es el Jefe de Estado. El único objetivo del presidente es acelerar para que salgan pronto las reformas que hacen falta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1985136437189124212&partner=&hide_thread=false "Diego puede ser el gran articulador entre los gobernadores y el Congreso".



El Jefe de Gabinete @madorni habló de la designación de Diego Santilli como ministro del Interior.



En LN+ pic.twitter.com/yrdGk9aHL7 — La Nación Más (@lanacionmas) November 3, 2025

Finalmente, el ex vocero presidencial se refirió a Santiago Caputo:

"Seguir{a siendo el principal asesor del presidente de la Nación".