Diego Santilli definió como "enorme" la tarea que le tocará cumplir en la cartera política

Tras reunirse con Milei en Olivos, Diego Santilli adelantó sus 4 objetivos: presupuesto nacional, reforma laboral, baja de impuestos y nuevo Código Penal.

02 de noviembre de 2025 - 21:13
Diego Santilli y Javier Milei

Diego Santilli y Javier Milei

“Hay que trabajar para lograr consensos en el Congreso Nacional, necesitamos que en esta segunda etapa de gobierno venga el cambio y el despegue de la economía” sostuvo Diego Santilli en las puertas de la quinta presidencial.

“Hablé con Mauricio Macri y con Cristian Ritondo y ambos estuvieron de acuerdo con mi designación”.

El flamante titular de la cartera política expresó a través de las redes sociales.

Gracias Presidente @JMilei por la confianza y por pensar en mí para este desafío. Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones. Y lo voy a hacer como lo hice toda mi vida. Dejando cuerpo y alma en la cancha, dando siempre lo mejor de mí y trabajando en equipo. Con todos. Con la Secretaría General de la Presidencia @KarinaMileiOk, con el Jefe de Gabinete @madorni, con el Presidente de la Cámara de Diputados, con @MenemMartin y con @PatoBullrich en el Senado.

El flamante ministro de Interior agregó:

"Estamos en un momento único. Los argentinos eligieron, de manera contundente, seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad".

El apoyo de Mauricio Macri

El líder del PRO se mostró contento por la designación de Diego Santilli.

Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO, de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien.

“Confiamos en que su experiencia y compromiso serán fundamentales para avanzar en las reformas que la Argentina necesita”, indicó.

No habrá por ahora milanesas con Macri

Mauricio Macri, tras reunirse con Milei en Olivos, dijo que la designación de Manuel Adorni era desacertada porque “ no tiene la experiencia política suficiente para ser Jefe de Gabinete de la Nación”.

En diálogo con Luis Majul, en el canal de noticias LN+ le contestó:

“Macri en su momento desginó a Marcos Peña y su administración no terminó bien, al punto que regresó el kirchnerismo con Alberto Fernández”.

El ex presidente involucró al titular de YPF, Horacio Marín, en un supuesto nombramiento para jefatura de gabinete. Debe tener cierta nostalgia porque ya no es el Jefe de Estado. El único objetivo del presidente es acelerar para que salgan pronto las reformas que hacen falta

Finalmente, el ex vocero presidencial se refirió a Santiago Caputo:

"Seguir{a siendo el principal asesor del presidente de la Nación".

