“Hay que trabajar para lograr consensos en el Congreso Nacional, necesitamos que en esta segunda etapa de gobierno venga el cambio y el despegue de la economía” sostuvo Diego Santilli en las puertas de la quinta presidencial.
NUEVO MINISTRO DE INTERIOR
Diego Santilli definió como "enorme" la tarea que le tocará cumplir en la cartera política
Tras reunirse con Milei en Olivos, Diego Santilli adelantó sus 4 objetivos: presupuesto nacional, reforma laboral, baja de impuestos y nuevo Código Penal.
“Hablé con Mauricio Macri y con Cristian Ritondo y ambos estuvieron de acuerdo con mi designación”.
El flamante titular de la cartera política expresó a través de las redes sociales.
El flamante ministro de Interior agregó:
"Estamos en un momento único. Los argentinos eligieron, de manera contundente, seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad".
El apoyo de Mauricio Macri
El líder del PRO se mostró contento por la designación de Diego Santilli.
“Confiamos en que su experiencia y compromiso serán fundamentales para avanzar en las reformas que la Argentina necesita”, indicó.
No habrá por ahora milanesas con Macri
Mauricio Macri, tras reunirse con Milei en Olivos, dijo que la designación de Manuel Adorni era desacertada porque “ no tiene la experiencia política suficiente para ser Jefe de Gabinete de la Nación”.
En diálogo con Luis Majul, en el canal de noticias LN+ le contestó:
“Macri en su momento desginó a Marcos Peña y su administración no terminó bien, al punto que regresó el kirchnerismo con Alberto Fernández”.
"Seguir{a siendo el principal asesor del presidente de la Nación".