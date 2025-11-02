Javier Milei le dio el estratégico Ministerio de Interior al ex PRO Diego Santilli

En medio de numerosos cambios en el Gabinete, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este domingo para anunciar la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior.
Tras reunirse con Mauricio Macri y recibir una dura carta del titular del PRO por haber desplazado a Francos, Milei eligió a Santilli para la cartera política.
El flamante diputado electo en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) reemplazará a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás tras la salida de,Guillermo Francos.
¿Qué pasa con Santiago Capúto?
El Jefe de Estado ya repartió dos cargos que, según versiones, iba a ser ocupado por el asesor presidencial estrella: la jefatura de gabinete de ministros e Interior.
En las horas posteriores a la victoria electoral del 26 de Octubre, en la Casa Rosada se especulaba con la designación de Santiago con el fin de que saliera de las tinieblas y tomara responsabilidades concretas sobre un área determinada del gobierno.
¿Karina le quitó la silla?
Sebastián Pareja, otro de los perdedores
El titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no conformó al núcleo duro de mileismo y por ello perdió la "carrera" contra el Colorado.
Ambos, quieren ser los candidatos oficiales para gobernar el estado subnacional más poblado de la Argentina.