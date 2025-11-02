urgente24
ACTUALIDAD Milei > PRO > Diego Santilli

SALUDOS A MAURICIO!!!

Javier Milei le dio el estratégico Ministerio de Interior al ex PRO Diego Santilli

Tras reunirse con Mauricio Macri y recibir una dura carta del titular del PRO por haber desplazado a Francos, Milei eligió a Santilli para la cartera política.

02 de noviembre de 2025 - 18:35
Diego Santilli y Karina Milei

Diego Santilli y Karina Milei

En medio de numerosos cambios en el Gabinete, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este domingo para anunciar la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior.

Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.

image

El flamante diputado electo en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) reemplazará a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás tras la salida de,Guillermo Francos.

Seguir leyendo

¿Qué pasa con Santiago Capúto?

El Jefe de Estado ya repartió dos cargos que, según versiones, iba a ser ocupado por el asesor presidencial estrella: la jefatura de gabinete de ministros e Interior.

En las horas posteriores a la victoria electoral del 26 de Octubre, en la Casa Rosada se especulaba con la designación de Santiago con el fin de que saliera de las tinieblas y tomara responsabilidades concretas sobre un área determinada del gobierno.

¿Karina le quitó la silla?

El lunes 3/11, a las 9 30 horas, se desarrollará la primera reunión del nuevo gabinete y ya se podrá ver a Santilli en su nuevo puesto, a pesar de que aún no habrá prestado juramento. El lunes 3/11, a las 9 30 horas, se desarrollará la primera reunión del nuevo gabinete y ya se podrá ver a Santilli en su nuevo puesto, a pesar de que aún no habrá prestado juramento.

Sebastián Pareja, otro de los perdedores

El titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no conformó al núcleo duro de mileismo y por ello perdió la "carrera" contra el Colorado.

Ambos, quieren ser los candidatos oficiales para gobernar el estado subnacional más poblado de la Argentina.

Con la reciente designación, las ventajas a favor de Santilli para llegar al sillón de la ciudad de La Plata serán enormes en los próximos meses. Con la reciente designación, las ventajas a favor de Santilli para llegar al sillón de la ciudad de La Plata serán enormes en los próximos meses.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES