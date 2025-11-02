Javier Milei le dio el estratégico Ministerio de Interior al ex PRO Diego Santilli

¿Karina le quitó la silla?

El lunes 3/11, a las 9 30 horas, se desarrollará la primera reunión del nuevo gabinete y ya se podrá ver a Santilli en su nuevo puesto, a pesar de que aún no habrá prestado juramento.

Sebastián Pareja, otro de los perdedores

El titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no conformó al núcleo duro de mileismo y por ello perdió la "carrera" contra el Colorado.

Ambos, quieren ser los candidatos oficiales para gobernar el estado subnacional más poblado de la Argentina.

Con la reciente designación, las ventajas a favor de Santilli para llegar al sillón de la ciudad de La Plata serán enormes en los próximos meses.