Argentina grande vs. Argentina chica: La decisión de Javier Milei

La superficie total de la República Argentina es de 2,78 millones de Km2. La superficie total combinadas de las provincias de Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego es de 490.582 Km2. El número se obtiene sumando la superficie de cada provincia: Buenos Aires (307.571 km2), Formosa (72.066 km2), La Rioja (89.680 km2) y Tierra del Fuego (21.265 km2). Es decir que la superficie total de una Argentina sin esas 4 provincias es de 2,28 millones de Km2. ¿De verdad la Argentina volverá a ser grande si perdiera el equivalente a 30 veces las islas Malvinas + islas Georgias del Sur? Complicado lo de Javier Milei.
Cuando, luego de Juan Manuel de Rosas, se organizó la Confederación Argentina, para Justo José de Urquiza fue pésimo que la Provincia de Buenos Aires se retirase. Ocurrieron 2 combates terribles, muertos y destrucción hasta que se unificó el territorio con el nombre de República Argentina (ya no tan federal), y comenzó un centralismo que ha resultado ruinoso para la geopolítica de una Nación. ¿Cuál es el plan de Milei ante la Historia?
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Interesante para reflexionar, debatir y no volver a equivocarse. Bienvenicos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
------------------------
Live Blog Post
31-10-2025 10:30
Últimos dos meses del año complicados para Luis Caputo: Más en U24
Con la inflación en alza y el clima político aún agitado, los distintos tipos de dólar muestran variaciones que mantienen en vilo tanto a los ahorristas como a las empresas. El dólar oficial cotiza este viernes a $1415 para la compra y $1465 para la venta en los principales bancos del país.
Por su parte, el dólar blue se mantiene en $1435 para la compra y $1455 para la venta, con una brecha del 1% respecto al oficial.
Este sábado arranca noviembre y lo hará como ya es costumbre desde hace años (años kirchneristas y mileístas) con una nueva serie de aumentos en los servicios esenciales que afectarán el presupuesto de los hogares argentinos.
Las subas alcanzarán al transporte público, los alquileres y las cuotas de medicina prepaga, en un contexto de inflación en alza que, según analistas privados, se ubicará por encima del 2,1% registrado en septiembre.
Mientras tanto, lejos de agosto de 2026, donde Javier Milei sostiene que alrededor de ese mes "se termina el problema".
EN AGOSTO SE TERMINA EL PROBLEMA DE LA INFLACIÓN“Cumplimos todas las promesas: hay competencia de monedas y los argentinos pueden elegir con qué operar”“Con orden fiscal, monetario y cambiario, el peso se fortalece — la inflación tiene fecha de vencimiento”@JMileipic.twitter.com/7vhE7r93rl
El gobernador de Entre Ríos, salió de la cumbre en Casa Rosada con un mensaje de entusiasmo. El aliado de los libertarios sostuvo que la reunión fue una "señal muy importante para adentro, para afuera, para la economía, para los mercados", y destacó la necesidad de consolidar el diálogo con el Gobierno nacional y los avances en la agenda de reformas estructurales de los que hablaron durante "más de dos horas y media".
Sobre el final, Frigerio lanzó un mensaje para el Gobierno al afirmar: "Esperemos que a partir de ahora esto sea lo más habitual, y que no sea una excepción. Creo que así se construyen, a partir de estos diálogos, los consensos que necesita la Argentina".
La Argentina que viene y que esperan la mayoría de los argentinos: diálogo, responsabilidad y reformas de fondo, duraderas y que generen resultados positivos para la gente.Tenemos la oportunidad y el desafío de hacerlo posible. pic.twitter.com/bPLd4gbmtU
Vale recordar que Frigerio resultó vencedor en las legislativas del 26/10. Con el escrutinio definitivo, la lista de senadores de la Alianza La Libertad Avanza obtuvo 402.046 sufragios y Fuerza Entre Ríos 273.753. En la categoría Diputados los votos fueron menos 377.741 contra 245. 691.
El encuentro, a realizarse en la Casa de Gobierno, tendrá como ejes un repaso del resultado electoral y la definición de los próximos pasos en materia política y legislativa, con especial foco en el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento que contempla la creación de un fondo para los municipios y la suspensión de las deudas contraídas durante la pandemia.
Sin embargo, más allá de la agenda institucional, la cumbre servirá como escenario para que los jefes comunales cierren filas detrás del gobernador y tengan espalda ante el intenso cruce con el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner.
Tras la victoria libertaria, las diferencias quedaron expuestas luego de que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cuestionara la decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones bonaerenses. Por su parte, este viernes CFK hizo lo propio.
Carlos Sadir se sumó a lo dicho por Maximiliano Pullaro
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, aseguró que durante el encuentro con Javier Milei las provincias le plantearon la necesidad de tener obras y el Presidente pidió acompañamiento para las reformas legislativas que impulsará en el Congreso. La cumbre en Casa Rosada tuvo un foco particular.
"(...) Sadir aclaró que "hay que ver la letra chica de las leyes", pero dijo que fue una "muy buena" reunión en Casa Rosada.
"La reunión con el presidente fue muy buena. Milei pudo plantearnos las necesidades que tiene y la idea de los proyectos que tiene para enviar al Congreso, además de un intercambio muy interesante entre gobernadores y él y sus ministros", expresó Sadir.
En declaraciones a radio Rivadavia, sostuvo que "hay una idea de trabajar acompañando al Gobierno".
"Los gobernadores planteamos cuestiones, muchas de las cuales se las conoce, como la obra pública, la infraestructura, autorizaciones a la obras que han quedado sin finalizar. Muchas provincias plantean el tema de las cajas previsionales, el tema del ordenamiento de los avales para créditos, del tema del biocombustible, la preocupación por el cierre de las pymes", expresó el jujeño.
"Al Presidente lo vi muy receptivo y planteando su punto de vista sobre estos acuerdos", detalló sobre la sensación que le dejó el encuentro, al tiempo que consideró que la "Argentina necesita un entendimiento del Gobierno con las provincias".
"Para los que tanto buscamos que inviertan en Argentina, lo mejor es que vean que hay una buena relación entre Nación y provincias, que además está la intención de avanzar en temas para que el país se desarrolle", destacó Sadir.
Además, indicó que tanto el Presidente como todos los gobernadores coincidieron en que es "necesario" contar con el Presupuesto 2026.
"El presidente planteó que si uno va con una gran reforma por cambiar todo, probablemente sea difícil, pero si se van tomando algunos aspectos se puede ir incorporando. Argentina es grande y hay diferencias entre regiones que pueden permitir una suerte de flexibilidad para trabajar los convenios más regionalmente", señaló sobre la reforma laboral (...)".
Me reuní con el presidente @JMilei, su gabinete y los gobernadores de todo el país. Dialogamos sobre las necesidades que tenemos por delante en medio de la situación crítica del país como el presupuesto 2026 y abordamos los proyectos relativos al régimen laboral y tributario.… pic.twitter.com/FqDCOYHBsL
Con "milanesas" de por medio, Javier Milei reordena el tablero político junto a Mauricio Macri
Javier Mileirecibe este viernes a Mauricio Macri en Olivos, quien intenta revalorizar al PRO, en el primer encuentro cara a cara entre ambos desde la victoria del frente violeta y amarillo en las legislativas nacionales del domingo pasado.
La reunión se concreta un día después de que el Presidente haya tenido una mesa de diálogo en la Casa Rosada con 17 gobernadores y tres vices, en la búsqueda de los consensos necesarios que le permitan al Gobierno conseguir la aprobación en el Congreso del Presupuesto para 2026 y de tres de las reformas que impulsa: la laboral, la penal y la tributaria.
"Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. Tiene que recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad y él lo ha expresado", aseveró Macri previo a comentar que el PRO está "más vivo que nunca" y presentará un candidato presidencial en 2027.
Live Blog Post
31-10-2025 09:21
El peronismo no logra procesar la derrota: CFK apuntó contra Axel Kicillof
Luego de una dura derrota, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, publicó en sus redes sociales una extensa carta a la militancia donde cuestionó la decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por el desdoblamiento electoral.
"A los compañeros y compañeras militantes: En primer lugar quiero dar un profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que trabajaron a lo largo y a lo ancho del país en nombre del peronismo para estas elecciones. Al mismo tiempo, con el objetivo de contextualizar los comicios del pasado domingo, de manera tal que permitan leer correctamente el resultado de las mismas; y para aportar nuestra visión sobre lo que viene y lo que hay que hacer; quiero compartir algunas reflexiones, observaciones y datos", remarcó la dirigente peronista.
AHORA | CFK LE DEDICÓ UNA CARTA A KICILLOF"NO ME INTERESA TENER RAZÓN, ME INTERESA GANAR LAS ELECCIONES"También, como presidente del PJ Nacional, se mostró preocupada por la reunión de Milei con los gobernadores: "se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el…
Sergio Ziliotto: "Institucional, sin definiciones concretas"
Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, es un crítico de Javier Milei pero él fue invitado a la reunión en Casa de Gobierno. Sin duda su presencia fue mensaje de los organizadores, probablemente, de que no hay 'caza de opositores' sino que los no invitados acumulan otras faltas, a ojo de La Libertad Avanza.
##"Sí, una reunión que, primero, claramente fue en un marco institucional. Por eso hemos participado siempre, hemos respondido favorablemente a cualquier convocatoria al diálogo del gobierno nacional. Después fue una reunión en la cual no hubo demasiadas precisiones, partiendo de la base de que el Presidente solo mencionó que en el período extraordinario va a enviar 3 proyectos de reforma, los cuales no conocemos absolutamente ningún texto".
##"Lo que sí también se habló, y creo que lo que más tiempo llevó en la reunión, es el análisis del Ppresupuesto, porque ese sí conocemos absolutamente todos los parámetros que integran este nuevo texto".
##"Cuando me tocó hacer uso de la palabra, dije que la República Argentina —no el gobierno de la República Argentina— necesita un Presupuesto. Pero ese Presupuesto también tiene que contener los intereses de las provincias, más aún cuando nos hemos hecho cargo de un sinnúmero de competencias que le corresponden al gobierno nacional y que era necesario modificar.Eso quedó planteado, y fueron varios los gobernadores que también propusieron incorporar partidas presupuestarias para que las provincias tengamos recursos."
##"El Presidente siempre plantea y cierra la discusión en cuanto a sostener un equilibrio fiscal. Nosotros, en la provincia de La Pampa, nunca existió la palabra "déficit fiscal". Desde que somos provincia tenemos equilibrio fiscal, así que en eso no nos asusta el tema de cómo uno fija las prioridades para distribuir los recursos que tiene."
— Usted mencionó algo de quedarse en el Congreso. ¿Dijo algo sobre que no estaba invitado Kicillof?
Cuidado con lo que se dice, puede volverse en contra
Proscripción de 4 provincias: Tierra del Fuego, Buenos Aires, Formosa y La Rioja, a cuyos gobernadores Javier Milei calificó como “dirigentes inviables”. La lista de invitados incluyó a los 18 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en 2024, más el santacruceño Claudio Vidal y el pampeano Sergio Ziliotto.
Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), mantuvieron una reunión previa con Guillermo Francos para tratar temas provinciales, especialmente la eliminación de retenciones al petróleo crudo convencional.
El fueguino Gustavo Melella, identificado con el kirchnerismo, quedó al margen de una mesa política donde se discutirán fondos, obras y regímenes especiales tal como la Ley 19.640, que sostiene la competitividad industrial de Tierra del Fuego.
Semanas atrás Melella había relativizado una convocatoria presidencial: "No nos vamos a sentar para una foto porque les fue mal el domingo. Primero hay que cumplir los compromisos. La realidad es que, por una comunicación de (Manuel) Adorni, es poco serio. Si tiene que venir una convocatoria, que venga formalmente. No es una cuestión de redes sociales o de marketing político".
"No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive Argentina. No vamos a obtener consenso. Quizás otra reunión con él pueda darse en otro momento sobre algún tema concreto de la Provincia. Eso lo digo como jefe de Gabinete", consideró Guillermo Francos, jefe del Gabinete de Ministros de la Nación.
Participaron los intendentes Armando Molina (Capital), Rodrigo Brizuela y Doria (Chilecito), Federico Sbiroli (Sanagasta), Dora Rodríguez (Chamical), Miguel De La Vega (Castro Barros), Virginia López (Arauco), Luis Orquera (Gral. Lamadrid), Jorge Salomón (Gral. Ocampo), Adriana Olima (Famatina), Uriel Vargas (San Martín), Claudio Akiki (Independencia), Laura Carrizo (Rosario Vera Peñaloza), Ariel Bejarano (Facundo Quiroga), Antonio Sotomayor (San Blas), Ricardo Romero (Ángel V. Peñaloza), Adriana Arias (Vinchina) y Juan Urbano (Gral. Belgrano).
Deja tu comentario