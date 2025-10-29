urgente24
JUEVES REUNIÓN EN LA ROSADA

Rodolfo Aguiar (ATE) a gobernadores: "No sean cómplices del ajuste"

Rodolfo Aguiar (ATE) aseguró que “cumplir el Pacto de Mayo significa un drástico ajuste sobre el gasto público en las provincias”.

29 de octubre de 2025 - 19:02
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE

A horas de la reunión del Presidente Javier Milei con la mayoría de los gobernadores para analizar los proyectos de reforma impositiva y laboral, el secretario general del sindicato ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó a los mandatarios provinciales que "no sean cómplices del ajuste nacional".

En esa linea les advirtió

El ajuste ahora se va a profundizar en los distritos provinciales y municipales. Cumplir el Pacto de Mayo significa un drástico ajuste sobre el gasto público en las provincias. Eso no sólo se traducirá en recortes salariales y despidos, sino en la destrucción de las ya deterioradas economías regionales El ajuste ahora se va a profundizar en los distritos provinciales y municipales. Cumplir el Pacto de Mayo significa un drástico ajuste sobre el gasto público en las provincias. Eso no sólo se traducirá en recortes salariales y despidos, sino en la destrucción de las ya deterioradas economías regionales

Aguiar aenfatizó que el Presidente Javier Milei "se quiere quedar con las provincias", ya que "gobierna desde Buenos Aires pero sabe que las riquezas están en el resto de los distritos".

Foto con gobernadores que se puede repetir a pesar de las advertencias de Aguiar

No quedó conforme y fue por más

Esta vez no le vamos a creer a los gobernadores si nos dicen que es en pos de la gobernabilidad. Más allá del resultado electoral, no están garantizando gobernabilidad, sino impunidad a quienes habitan la Casa Rosada . Esta vez no le vamos a creer a los gobernadores si nos dicen que es en pos de la gobernabilidad. Más allá del resultado electoral, no están garantizando gobernabilidad, sino impunidad a quienes habitan la Casa Rosada .

Por último Aguiar consideró que, el Presidente

Tiene legitimidad para gobernar en favor del pueblo pero no para quitarle derechos a los ciudadanos argentinos Tiene legitimidad para gobernar en favor del pueblo pero no para quitarle derechos a los ciudadanos argentinos

