Rodolfo Aguiar (ATE) a gobernadores: "No sean cómplices del ajuste"

A horas de la reunión del Presidente Javier Milei con la mayoría de los gobernadores para analizar los proyectos de reforma impositiva y laboral, el secretario general del sindicato ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó a los mandatarios provinciales que "no sean cómplices del ajuste nacional".
Rodolfo Aguiar (ATE) aseguró que “cumplir el Pacto de Mayo significa un drástico ajuste sobre el gasto público en las provincias”.
Aguiar aenfatizó que el Presidente Javier Milei "se quiere quedar con las provincias", ya que "gobierna desde Buenos Aires pero sabe que las riquezas están en el resto de los distritos".
