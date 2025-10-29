Rodolfo Aguiar (ATE) a gobernadores: "No sean cómplices del ajuste"

Esta vez no le vamos a creer a los gobernadores si nos dicen que es en pos de la gobernabilidad. Más allá del resultado electoral, no están garantizando gobernabilidad, sino impunidad a quienes habitan la Casa Rosada . Esta vez no le vamos a creer a los gobernadores si nos dicen que es en pos de la gobernabilidad. Más allá del resultado electoral, no están garantizando gobernabilidad, sino impunidad a quienes habitan la Casa Rosada .

Por último Aguiar consideró que, el Presidente

Tiene legitimidad para gobernar en favor del pueblo pero no para quitarle derechos a los ciudadanos argentinos Tiene legitimidad para gobernar en favor del pueblo pero no para quitarle derechos a los ciudadanos argentinos

