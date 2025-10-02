El ministro de Defensa, Luis Petri, enfrenta un nuevo escándalo por presunta malversación de caudales públicos tras la revelación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sobre un desvío de más de 80 millones de pesos en el uso ilegal de un predio militar como estacionamiento durante el último Quilmes Rock.
EN LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
Escándalo: ATE presentó denuncia y acorrala a Luis Petri por un millonario desvío de fondos
ATE denunció el supuesto robo de 80 millones en parking ilegal de Quilmes Rock y el saqueo de IOSFA, con 200 mil millones de deuda y contratos fraudulentos con farmacéuticas, y acorrala a Luis Petri.
Se suma a ello las graves denuncias por el colapso financiero de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), donde la gestión de Luis Petri transformó un superávit en una deuda de más de 200 mil millones de pesos en menos de dos años, con contratos millonarios a farmacéuticas que no entregaron medicamentos.
La denuncia por malversación, caratulada en la causa 3611/2025, será ampliada este lunes con pruebas documentales ante la Fiscalía N° 7, a cargo del fiscal Santiago Schiopetto, en Comodoro Py.
ATE ya presentó la acusación inicial ante la Oficina Anticorrupción, señalando el uso indebido de un playón del Ministerio de Defensa en Villa Martelli como parking durante cuatro noches del festival Quilmes Rock.
Según el gremio, ingresaron 500 autos por noche a 40.000 pesos cada uno, recaudando más de 80 millones en efectivo y débito. "Los ingresos quedaron asentados en los libros de guardia", afirmaron, pero el dinero no ingresó a las arcas públicas y su destino es desconocido.
El caso compromete la seguridad nacional: los vehículos se estacionaron a metros de laboratorios balísticos, en la puerta de un polvorín, en calles internas y hasta en un helipuerto que sufrió destrozos.
El coronel retirado Roberto Lloveras, a cargo del CITEDEF, reconoció un convenio con Seeker Parking, pero no lo presentó y el dinero recaudado no fue registrado, según ATE.
Luis Petri, en la mira por IOSFA y otros cuestionamientos
Por otro lado, a este escándalo se suman las acusaciones por la debacle del IOSFA, denunciada por sus trabajadores y Rubén López, secretario general de ATE en el instituto.
López apuntó contra Petri en declaraciones radiales:
En 20 meses, la obra social pasó de ser superavitaria a un "desastre total", con afiliados sin cobertura ni medicamentos.
López cuestionó también contratos millonarios con la farmacéutica Suizo Argentina: "Gastaron en medicamentos que nunca fueron entregados", y "no publican las licitaciones, no muestran las contrataciones ni quién las firma ni a qué valores".
Más allá de estos escándalos que tocan de cerca a Luis Petri, está también el de los audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
