Escándalo: ATE presentó denuncia y acorrala a Luis Petri por un millonario desvío de fondos

image Luis Petri enfrenta un nuevo escándalo por presunta malversación de caudales públicos tras la revelación de ATE sobre un desvío de más de $80 millones en el uso ilegal de un predio militar como estacionamiento durante el último Quilmes Rock.

Según el gremio, ingresaron 500 autos por noche a 40.000 pesos cada uno, recaudando más de 80 millones en efectivo y débito. "Los ingresos quedaron asentados en los libros de guardia", afirmaron, pero el dinero no ingresó a las arcas públicas y su destino es desconocido.

El caso compromete la seguridad nacional: los vehículos se estacionaron a metros de laboratorios balísticos, en la puerta de un polvorín, en calles internas y hasta en un helipuerto que sufrió destrozos.

El coronel retirado Roberto Lloveras, a cargo del CITEDEF, reconoció un convenio con Seeker Parking, pero no lo presentó y el dinero recaudado no fue registrado, según ATE.

image

Luis Petri, en la mira por IOSFA y otros cuestionamientos

Por otro lado, a este escándalo se suman las acusaciones por la debacle del IOSFA, denunciada por sus trabajadores y Rubén López, secretario general de ATE en el instituto.

López apuntó contra Petri en declaraciones radiales:

No entendemos cómo esta gestión asumió con un superávit y hoy IOSFA tiene una deuda de más de 200 mil millones de pesos No entendemos cómo esta gestión asumió con un superávit y hoy IOSFA tiene una deuda de más de 200 mil millones de pesos

En 20 meses, la obra social pasó de ser superavitaria a un "desastre total", con afiliados sin cobertura ni medicamentos.

López cuestionó también contratos millonarios con la farmacéutica Suizo Argentina: "Gastaron en medicamentos que nunca fueron entregados", y "no publican las licitaciones, no muestran las contrataciones ni quién las firma ni a qué valores".

Más allá de estos escándalos que tocan de cerca a Luis Petri, está también el de los audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

