Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella y lo tildó de "simplista"

Guillermo Francella se defendió tras sus polémicos dichos sobre el cine

Luego de la reperecusión que generó con sus dichos en lo que fue su visita al canal de streaming OLGA donde apuntó contra las películas independientes que tal vez no logran conseguir la convocatoria de una película de Hollywood con mayor presupuesto en el cine, Guillermo Francella habló al respecto y se defendió tras la polémica generada.

Desde el programa Puro show le preguntaron sobre las críticas recibidas por lo que dijo y manifestó visiblemente molesto: "Es como siempre, es maravilloso. Es querer escuchar lo que se quiere escuchar".

"Es así, tergiversan exprofeso para generar debate. No me gusta. ¿A vos te gusta la polenta? A mí no", le respondió al notero que le preguntó sobre el tema.

Asimismo, más tarde agregó: "No comulgo con películas que le dan la espalda al público". Y añadió con seriedad para aclarar la repercusión generada: "A mí no me gusta verlas. Es como quién es del team salado o del team dulce".

