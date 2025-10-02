Luego de la polémica instalada tras el lanzamiento de la película "Homo Argentum" y los dichos de Guillermo Francella al respecto del cine independiente que no logran llenar las salas, la actriz Mercedes Morán reavivió el conflicto y lejos de tirarla afuera, cargó contra su colega.
TRAS LA POLÉMICA DEL CINE ARGENTINO
Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella y lo tildó de "simplista"
La reconocida actriz habló sin tapujos sobre los dichos de Guillermo Francella sobre las películas independientes y generó repercusión con su reflexión.
"No puedo agregar mucho más, yo creo que el cine es una expresión necesaria que habla de nosotros", expresó quien trabajó con el reconocido actor en la tira El hombre de tu vida en 2011. "El prestigio del cine argentino es enorme", aclaró posteriormente y señaló que "resumir a esta industria a las películas que tienen muchos espectadores" le resulta "muy simplista".
Al ser consultada si la repercusión que se generó fue por una cuestión política, lo desestimó tajantemente: "No creo. No, yo lo conozco a Francella. Siempre pensó así. Hay alguna gente del cine que piensa que solo vale la pena las películas que van a ser vistas por mucha gente".
"A mí como mucha otra gente nos parece que la calidad de una película no tiene que ver necesariamente con la cantidad de espectadores que la vea", añadió posteriormente y negó haberse sorprendido por los polémicos dichos: "Ya sabía como pensaba al respecto".
Guillermo Francella se defendió tras sus polémicos dichos sobre el cine
Luego de la reperecusión que generó con sus dichos en lo que fue su visita al canal de streaming OLGA donde apuntó contra las películas independientes que tal vez no logran conseguir la convocatoria de una película de Hollywood con mayor presupuesto en el cine, Guillermo Francella habló al respecto y se defendió tras la polémica generada.
Desde el programa Puro show le preguntaron sobre las críticas recibidas por lo que dijo y manifestó visiblemente molesto: "Es como siempre, es maravilloso. Es querer escuchar lo que se quiere escuchar".
"Es así, tergiversan exprofeso para generar debate. No me gusta. ¿A vos te gusta la polenta? A mí no", le respondió al notero que le preguntó sobre el tema.
Asimismo, más tarde agregó: "No comulgo con películas que le dan la espalda al público". Y añadió con seriedad para aclarar la repercusión generada: "A mí no me gusta verlas. Es como quién es del team salado o del team dulce".
