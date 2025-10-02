urgente24
La miniserie de apenas 6 capítulos que se convirtió en furor en Netflix

Netflix tiene una miniserie de pocos episodios que se convirtió en la más aclamada. Ideal para ver en un día.

02 de octubre de 2025
Netflix tiene una miniserie que arrasa en su plataforma con solo 6 episodios. Una historia con muchos condimentos que te envuelve en una atmósfera única desde el primer momento. Es de las más aclamadas del último tiempo. Una buena trama para ver en un solo día.

La plataforma de Netflix tiene una inmensa cantidad de series que quizá quedaron olvidadas. Esta es una de ellas. Fue estrenada en 2020 y está basada en hechos reales, con lo cual resulta sumamente interesante.

image

La miniserie que todos miran en Netflix

La miniserie es Un juego de caballeros, que fue estrenada hace ya cinco años en Netflix pero sigue más vigente que nunca. La misma tiene tintes dramáticos y de época, lo cual la hace sumamente interesante.

En esta miniserie se cuenta la historia de la creación del fútbol en Reino Unido. Sin duda es una trama ideal para los amantes del deporte pero también para aquellos que aprecian las producciones de época.

Son solo seis episodios en donde cada uno de ellos presenta diferentes desafíos, momentos históricos y lenguaje que se va formando. Una joya de Netflix que no te podés perder por nada.

