Fulminó el acuerdo Netflix/Warner: El ganador del Oscar 2025 exige 100 días de cine

"Simplemente no es cierto que los jóvenes no van al cine. En Los Ángeles veo a la Generación Z todo el tiempo. Les encanta la experiencia comunitaria", insistió el cineasta. Y agregó que la ventana de 100 días "parece una buena cantidad en este momento".

image Esto podría ser un monopolio anti-cine.

También lanzó una advertencia al público: "Tenemos que apoyarlo de verdad. Hay que recordarle a la gente que va a perder sus salas si no van". Para Baker, la batalla no es solo de los cineastas sino también de los espectadores que quieren defender la pantalla grande.

No quiere los millones de Hollywood

A pesar del éxito de Anora, que costó apenas 6 millones de dólares, Baker rechazó las ofertas millonarias. "Las oportunidades están ahí, pero no espero ir al estudio de 150 millones de dólares", confesó. El director planea seguir trabajando con el mismo equipo y estilo guerrillero que lo llevó al triunfo.

image

"Con Anora llegamos a un punto en el que trabajé con un equipo increíble que lo dio todo. El resultado fue increíble, así que ¿por qué no intentar repetirlo?", explicó. Baker se consolidó como el héroe del cine independiente y su mensaje resuena fuerte: la pantalla grande no se negocia.

El mensaje es claro: Baker no se vende. Y su postura puede cambiar las reglas del juego en una industria dominada por el streaming.

