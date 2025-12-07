urgente24
OCIO Netflix > Warner Bros. > premios Oscar

ENOJADÍSIMO

Fulminó el acuerdo Netflix/Warner: El ganador del Oscar 2025 exige 100 días de cine

Sean Baker arremetió contra la fusión y advirtió que los cineastas deben ponerse "firmes". El ganador del Oscar a mejor director disparó vs. Netflix/Warner.

07 de diciembre de 2025 - 18:34
Sean Baker: el verdadero kpo del séptimo arte.

Sean Baker: el verdadero kpo del séptimo arte.

Sean Baker no se guardó nada. El cineasta que arrasó con cuatro Oscar por Anora apareció en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo y destrozó el megaacuerdo de Netflix y Warner Bros. Su postura es clara: las películas tienen que estar 100 días en cines antes de llegar al streaming. Y no piensa negociar.

image
El director dej&oacute; en claro que la experiencia en salas es fundamental y que pasar directo al streaming "le resta importancia a una pel&iacute;cula".

El director dejó en claro que la experiencia en salas es fundamental y que pasar directo al streaming "le resta importancia a una película".

"¿No podés esperar tres meses más para recibir tu dinero del streaming o del VOD? Los cineastas tenemos que ponernos firmes", disparó Baker ante una multitud que lo ovacionó en Arabia Saudita.

Seguir leyendo

Contra el gigante del streaming (aka) Netflix

La adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix por 72 mil millones de dólares sacudió Hollywood. Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, había calificado a las salas de cine como "una idea anticuada". Pero Baker salió al cruce con datos contundentes: Anora recaudó 57,4 millones de dólares en todo el mundo y su mayor público fue la Generación Z.

"Simplemente no es cierto que los jóvenes no van al cine. En Los Ángeles veo a la Generación Z todo el tiempo. Les encanta la experiencia comunitaria", insistió el cineasta. Y agregó que la ventana de 100 días "parece una buena cantidad en este momento".

image
Esto podr&iacute;a ser un monopolio anti-cine.

Esto podría ser un monopolio anti-cine.

También lanzó una advertencia al público: "Tenemos que apoyarlo de verdad. Hay que recordarle a la gente que va a perder sus salas si no van". Para Baker, la batalla no es solo de los cineastas sino también de los espectadores que quieren defender la pantalla grande.

Quizás te interese: Hollywood: Estrellas cobran millones por ir a Arabia Saudita y nadie quiere hablar del tema

No quiere los millones de Hollywood

A pesar del éxito de Anora, que costó apenas 6 millones de dólares, Baker rechazó las ofertas millonarias. "Las oportunidades están ahí, pero no espero ir al estudio de 150 millones de dólares", confesó. El director planea seguir trabajando con el mismo equipo y estilo guerrillero que lo llevó al triunfo.

image

"Con Anora llegamos a un punto en el que trabajé con un equipo increíble que lo dio todo. El resultado fue increíble, así que ¿por qué no intentar repetirlo?", explicó. Baker se consolidó como el héroe del cine independiente y su mensaje resuena fuerte: la pantalla grande no se negocia.

El mensaje es claro: Baker no se vende. Y su postura puede cambiar las reglas del juego en una industria dominada por el streaming.

-------------------------------------------------------------------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Netflix canceló una de sus mejores series y sorprendió a todos

Warner Bros pasa a manos de Netflix: Qué esperar del mayor golpe de Hollywood

La miniserie de 6 capítulos con la calificación más alta del año

La miniserie de apenas 4 capítulos que todos devoran en un día

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES