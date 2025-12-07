Sean Baker no se guardó nada. El cineasta que arrasó con cuatro Oscar por Anora apareció en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo y destrozó el megaacuerdo de Netflix y Warner Bros. Su postura es clara: las películas tienen que estar 100 días en cines antes de llegar al streaming. Y no piensa negociar.
ENOJADÍSIMO
Fulminó el acuerdo Netflix/Warner: El ganador del Oscar 2025 exige 100 días de cine
Sean Baker arremetió contra la fusión y advirtió que los cineastas deben ponerse "firmes". El ganador del Oscar a mejor director disparó vs. Netflix/Warner.
"¿No podés esperar tres meses más para recibir tu dinero del streaming o del VOD? Los cineastas tenemos que ponernos firmes", disparó Baker ante una multitud que lo ovacionó en Arabia Saudita.
La declaración llegó en el momento justo. Baker ofició como presidente del jurado en el festival y aprovechó un debate sobre carreras cinematográficas para lanzar su advertencia. El director no quiso profundizar en los detalles del acuerdo porque todavía desconoce cómo se va a desarrollar, pero fue contundente: "La forma en que presentás una película al mundo es fundamental".
Contra el gigante del streaming (aka) Netflix
La adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix por 72 mil millones de dólares sacudió Hollywood. Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, había calificado a las salas de cine como "una idea anticuada". Pero Baker salió al cruce con datos contundentes: Anora recaudó 57,4 millones de dólares en todo el mundo y su mayor público fue la Generación Z.
"Simplemente no es cierto que los jóvenes no van al cine. En Los Ángeles veo a la Generación Z todo el tiempo. Les encanta la experiencia comunitaria", insistió el cineasta. Y agregó que la ventana de 100 días "parece una buena cantidad en este momento".
También lanzó una advertencia al público: "Tenemos que apoyarlo de verdad. Hay que recordarle a la gente que va a perder sus salas si no van". Para Baker, la batalla no es solo de los cineastas sino también de los espectadores que quieren defender la pantalla grande.
No quiere los millones de Hollywood
A pesar del éxito de Anora, que costó apenas 6 millones de dólares, Baker rechazó las ofertas millonarias. "Las oportunidades están ahí, pero no espero ir al estudio de 150 millones de dólares", confesó. El director planea seguir trabajando con el mismo equipo y estilo guerrillero que lo llevó al triunfo.
"Con Anora llegamos a un punto en el que trabajé con un equipo increíble que lo dio todo. El resultado fue increíble, así que ¿por qué no intentar repetirlo?", explicó. Baker se consolidó como el héroe del cine independiente y su mensaje resuena fuerte: la pantalla grande no se negocia.
El mensaje es claro: Baker no se vende. Y su postura puede cambiar las reglas del juego en una industria dominada por el streaming.
