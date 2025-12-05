Warner Bros pasa a manos de Netflix: Qué esperar del mayor golpe de Hollywood

Más contenido, más riesgo: Qué significa para el público y la industria

Greg Peters, co-CEO de Netflix, aseguró que la compra permitirá ofrecer más opciones y valor a los consumidores, expandir la producción en EE. UU. y mejorar la experiencia global de sus miembros.

La compañía calcula ahorros de entre $2 y 3 mil millones anuales a partir del tercer año, derivados principalmente de la eliminación de redundancias tecnológicas y administrativas. Aunque, por otro lado, el acuerdo debe superar la revisión de reguladores en Estados Unidos y Europa, y ya hay competidores, como Paramount, que cuestionan el proceso de venta por considerarlo sesgado hacia Netflix (según supieron CNBC y Variety).

image La compra permitirá más opciones y expansión de producción, con ahorros millonarios y alcance mundial. Pero enfrenta regulaciones y posibles aumentos de tarifas, mientras redefine cómo consumimos películas y series.

Para los usuarios, la promesa de un catálogo más amplio se combina con el riesgo de aumentos en las tarifas y la concentración del control sobre franquicias históricas que antes tenían vida propia. A la vez, que se integren HBO y Warner Bros abre la posibilidad única de acceder a clásicos, éxitos recientes y nuevas producciones en un solo lugar, con lo que se redefiniría cómo consumimos entretenimiento en la próxima década.

En pocas palabras, Netflix no solo compra Warner Bros; se pone al frente del entretenimiento mundial, con todos los riesgos y desafíos que eso implica, y pone a Hollywood frente a un cambio que probablemente nadie había anticipado de esta manera.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

Entre los F-16 y la ola de calor: Javier Milei empuja el paquete de reformas en el Congreso