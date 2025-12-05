Netflix se convirtió en una plataforma reconocida a nivel mundial y muy usada por millones de usuarios para ver series o películas. Esta vez tomaron una decisión que sorprendió a muchos ya que cancelaron una de las mejores producciones del último tiempo.
¿QUÉ PASÓ?
Netflix canceló una de sus mejores series y sorprendió a todos
La plataforma Netflix decidió ponerle fin a una de sus series más importantes y aclamadas del último tiempo. Decisión sorpresiva.
La plataforma siempre apuesta a lo grande y sin duda este 2025 tuvo mucho éxito con sus series. Adolescencia o El Eternauta se convirtieron en producciones muy comentadas y aplaudidas por el público. Sin embargo hay otras que no lograron seguir su camino.
Netflix cancela una de sus mejores series
Si bien muchos estaban esperando la continuación, Netflix decidió cancelar El 5 inicial, una serie documental que seguía a cinco jugadores de la NBA durante toda una temporada. Sin duda una idea brillante y entretenida para aquellos fanáticos del básquet. La misma seguía de cerca las intimidades de cada momento crítico y enseñaba lo que nunca se vio.
La primera entrega siguió a LeBron James, Jimmy Butler, Anthony Edwards, Domantas Sabonis y Jayson Tatum. En la segunda los protagonistas fueron Jaylen Brown, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton y James Harden. Lo cierto es que los números no convencieron a Netflix.
La primera parte se estrenó en 2024 y tuvo apenas 4.6 millones de visualizaciones, lo cual es poco para Netflix. Sin embargo la segunda entrega aún no tiene los números oficiales pero tampoco pudo estar en el top semanal de la plataforma. La idea era muy buena ya que se podía ver cómo era la competencia desde adentro, el estilo de vida y hasta los pormenores de un deporte estrella en Estados Unidos.
