Netflix canceló una de sus mejores series y sorprendió a todos

La primera parte se estrenó en 2024 y tuvo apenas 4.6 millones de visualizaciones, lo cual es poco para Netflix. Sin embargo la segunda entrega aún no tiene los números oficiales pero tampoco pudo estar en el top semanal de la plataforma. La idea era muy buena ya que se podía ver cómo era la competencia desde adentro, el estilo de vida y hasta los pormenores de un deporte estrella en Estados Unidos.