La miniserie de 7 capítulos que vas a querer terminar hoy mismo

Las librerías suelen ser el primer escalón hacia la consagración masiva. Cuando una novela logra cautivar a millones de lectores, Hollywood no tarda en tocar la puerta. Eso fue exactamente lo que sucedió con "Lo último que me dijo", el libro que Laura Dave publicó en 2022 y que rápidamente se transformó en un fenómeno editorial. Apple TV+ no dejó pasar la oportunidad y apenas un año después estrenó su versión audiovisual, una miniserie que apostó fuerte a la intensidad dramática y al misterio como motor narrativo.
La producción, que quedó en manos del director Josh Singer, reunió un elenco de peso encabezado por Jennifer Garner, quien asumió el desafío de interpretar a Bailey, una mujer que ve cómo su vida se colapsa de un momento a otro. A su lado, Angourie Rice compone el papel de su hijastra adolescente, mientras que Nikolaj Coster-Waldau, David Morse, Aisha Tyler, Augusto Aguilera, Josh Hamilton y Nick Hargrove completan el rompecabezas de esta historia que mantiene al espectador en vilo.
Con siete episodios de aproximadamente cuarenta minutos cada uno, la trama se sumerge en un territorio donde lo cotidiano se cruza con lo inquietante. Bailey descubre que su marido ha desaparecido sin explicación alguna, dejándole apenas un mensaje escrito a mano que dice: "protégela". Este papel se vuelve su guía, aunque el camino para cumplirlo esté lleno de dificultades. Entre ellos, el más complejo es forjar un vínculo genuino con su hijastra, quien no solo enfrenta la ausencia paterna sino también la presencia de una madrastra que hasta ese momento había sido más una extraña que una figura de contención.
La búsqueda del esposo desaparecido funciona como columna vertebral, pero lo que realmente le da peso a la serie es ese duelo emocional entre dos mujeres que deben aprender a confiar una en la otra mientras el reloj avanza y las respuestas brillan por su ausencia. Bailey sabe que debe hacer lo que sea para cumplir con aquella petición, aunque eso implique enfrentarse a verdades incómodas y a una adolescente que no está dispuesta a ceder terreno fácilmente.
Críticas avalan la intensidad de esta miniserie
La recepción crítica encontró en la propuesta varios puntos para destacar. Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, fue directa: "Me enganché enseguida", calificándola con tres estrellas sobre cinco. Por su parte, Michael Idato del Sydney Morning Herald subió la apuesta con tres estrellas y media al definirla como "una magnífica pieza televisiva", subrayando que "los mayores elogios son para Garner, que transforma un personaje que últimamente se está convirtiendo en un tropo en alguien con dimensión y sustancia". Finalmente, Mae Abdulbaki desde Screen Rant sintetizó: "Anclado en las excelentes interpretaciones de Garner y Rice, el thriller aprovecha al máximo sus giros sin olvidar la tensión entre sus protagonistas".
Lo que está claro es que esta adaptación logró traducir el pulso narrativo del libro a un formato que respeta tanto el suspenso como la complejidad emocional de sus personajes, demostrando una vez más que cuando el material original es sólido, la pantalla puede convertirse en su mejor aliada.
