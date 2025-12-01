La miniserie de 7 capítulos que vas a querer terminar hoy mismo

Con siete episodios de aproximadamente cuarenta minutos cada uno, la trama se sumerge en un territorio donde lo cotidiano se cruza con lo inquietante. Bailey descubre que su marido ha desaparecido sin explicación alguna, dejándole apenas un mensaje escrito a mano que dice: "protégela". Este papel se vuelve su guía, aunque el camino para cumplirlo esté lleno de dificultades. Entre ellos, el más complejo es forjar un vínculo genuino con su hijastra, quien no solo enfrenta la ausencia paterna sino también la presencia de una madrastra que hasta ese momento había sido más una extraña que una figura de contención.