Los mercados de bonos en todo el mundo iniciaron el último mes del año con fuertes caídas después de que el Banco de Japón (BoJ) insinuara que podría elevar la tasa de interés antes de que concluya diciembre, un giro que no solo agitó a los bonos soberanos sino que también golpeó a activos más volátiles como criptomonedas y acciones.
ANUNCIO Y VOLATILIDAD
El Banco de Japón sacudió los mercados globales: criptomonedas, bonos y acciones en rojo
La señal de subida de tasas en Japón derrumba bonos globales, hunde al bitcoin y arrastra acciones tecnológicas en una jornada de sobresaltos en los mercados.
El crujir de bonos en Japón
El movimiento se desencadenó luego de declaraciones del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, quien sugirió que el banco central podría avanzar hacia una nueva fase de endurecimiento monetario. La reacción no se hizo esperar. El rendimiento de los bonos japoneses a dos años —considerados un termómetro clave de las expectativas de política monetaria— superó el 1 % por primera vez desde la crisis financiera de 2008. La deuda a 10 años también cedió terreno, llevando los rendimientos hasta el 1,87 %, un repunte notable en la jornada.
Los mercados también sintieron el impacto
El impacto se propagó rápidamente más allá de Asia. En Estados Unidos, el rendimiento del Treasury a 10 años subió a 4,09 %, su mayor alza diaria en un mes, mientras que el Bund alemán equivalente escaló al 2,75 %. Para los analistas, estas variaciones reflejan un “efecto mariposa” desencadenado por la expectativa de que Japón se sume al ciclo global de endurecimiento.
Matt Miskin, estratega de inversiones de Manulife John Hancock Investments, atribuyó la ola vendedora al tono más agresivo del BoJ, según publicó Financial Times. Miskin explicó que el mercado comienza a descontar un escenario en el que los inversionistas japoneses —tradicionalmente grandes compradores de deuda global— podrían repatriar capital ante la mayor rentabilidad de los bonos locales.
Ese posible reflujo de fondos también fortaleció al yen, que avanzó alrededor de un 0,6 % frente al dólar, alcanzando los ¥155,3. Michael Metcalfe, jefe de estrategia macro en State Street Markets, advirtió al mismo medio que la normalización de las tasas japonesas incrementa la probabilidad de que los inversionistas reduzcan su exposición al exterior en un momento en que la emisión soberana se está expandiendo en varias economías avanzadas.
En el mercado doméstico japonés, la presión sobre la deuda ha sido persistente durante el año. El rendimiento a 10 años se ha incrementado casi 0,8 puntos porcentuales en 2024, en medio de expectativas de mayor gasto fiscal y una demanda más débil por parte de aseguradoras de vida, históricamente grandes compradores de deuda a largo plazo.
El Bitcon tuvo una marcada caída
El nerviosismo también se trasladó a los activos de riesgo. El bitcoin registró una caída del 5,5 % en la jornada, acumulando un retroceso superior al 20 % en el último mes. Para analistas de mercado, la fuerte corrección en criptomonedas está pesando sobre el apetito por acciones tecnológicas, un sector que ya venía mostrando fragilidad tras un noviembre particularmente volátil.
En Wall Street, el Nasdaq Composite cerró con una baja del 0,4 %, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0,5 %. Max Kettner, estratega de HSBC, sostuvo que la correlación entre criptodivisas y activos de riesgo fue evidente en las últimas sesiones, aunque descartó que exista una relación causal sólida más allá del sentimiento inversor a corto plazo.
Europa tampoco escapó a la tendencia bajista. el Stoxx 600 retrocedió un 0,2 %, mientras que el Dax alemán cayó un 1 %, ampliando la debilidad que se ha intensificado desde el inicio de diciembre.
