El Banco de Japón sacudió los mercados globales: criptomonedas, bonos y acciones en rojo

En el mercado doméstico japonés, la presión sobre la deuda ha sido persistente durante el año. El rendimiento a 10 años se ha incrementado casi 0,8 puntos porcentuales en 2024, en medio de expectativas de mayor gasto fiscal y una demanda más débil por parte de aseguradoras de vida, históricamente grandes compradores de deuda a largo plazo.

El Bitcon tuvo una marcada caída

El nerviosismo también se trasladó a los activos de riesgo. El bitcoin registró una caída del 5,5 % en la jornada, acumulando un retroceso superior al 20 % en el último mes. Para analistas de mercado, la fuerte corrección en criptomonedas está pesando sobre el apetito por acciones tecnológicas, un sector que ya venía mostrando fragilidad tras un noviembre particularmente volátil.

En Wall Street, el Nasdaq Composite cerró con una baja del 0,4 %, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0,5 %. Max Kettner, estratega de HSBC, sostuvo que la correlación entre criptodivisas y activos de riesgo fue evidente en las últimas sesiones, aunque descartó que exista una relación causal sólida más allá del sentimiento inversor a corto plazo.

Europa tampoco escapó a la tendencia bajista. el Stoxx 600 retrocedió un 0,2 %, mientras que el Dax alemán cayó un 1 %, ampliando la debilidad que se ha intensificado desde el inicio de diciembre.

Más Noticias en Urgente24

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."

Boca 1-0 AAAJ: el Bicho jugó mejor, pero el Xeneize madrugó y luego fue una roca