Ecuador castiga a Noboa en el referéndum y se derrumban los bonos

La respuesta de los mercados tras el referéndum

Los mercados reaccionaron con rapidez. Los bonos ecuatorianos —que venían entre los de mejor rendimiento del mundo en 2025 tras la reelección de Noboa— cayeron en toda la curva. Los papeles con vencimiento en 2035 sufrieron una baja intradía de hasta 3,4 centavos, la más pronunciada desde febrero.

Para varios inversores, el resultado también reavivó dudas sobre la fiabilidad de las encuestas en el país. Sin embargo, algunos gestores, como Anders Faergemann de PineBridge Investments, consideran que cualquier debilitamiento adicional podría convertirse en una oportunidad de compra, siempre que la oposición no use la incertidumbre para encender nuevas protestas, según el mismo medio.

La participación electoral fue notablemente alta. Más del 80% de los ecuatorianos habilitados acudió a votar.

A pesar de su reciente popularidad en materia de seguridad, las medidas impulsadas por Noboa no lograron convencer esta vez. En plena jornada electoral, el presidente anunció la captura del presunto líder de Los Lobos en España, destacando la importancia de la cooperación internacional contra el crimen organizado, pero ni siquiera ese gesto logró inclinar la balanza.

El malestar social en Ecuador

El rechazo popular se dio pocas semanas después de la controvertida decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel, lo que desencadenó protestas masivas. Líderes opositores, como Luisa González, aprovecharon el resultado para reforzar la idea de que Noboa “no cuenta con respaldo de la población”, aunque su coalición aún mantiene una ajustada mayoría en la Asamblea Nacional con el apoyo de sectores indígenas y del movimiento Pachakutik.

La negativa al referéndum se dio después del anuncio de Tratado de libre comercio con Estados Unidos

En paralelo, Ecuador recibió noticias económicas relevantes desde Estados Unidos. La administración Trump anunció acuerdos comerciales con varios países latinoamericanos —entre ellos Ecuador, Argentina, El Salvador y Guatemala— que incluyen la reducción de aranceles sobre productos que Estados Unidos no produce en abundancia, como banano y cacao en el caso ecuatoriano.

image El 80% de los ecuatorianos acurdió a las urnas. Fuente: Santiago Arcos, Reuters.

A cambio, Ecuador eliminará o reducirá aranceles para maquinaria, químicos, productos de salud y bienes tecnológicos estadounidenses.

Aunque estos acuerdos podrían aliviar tensiones comerciales y favorecer sectores exportadores, la atención de los mercados sigue centrada en la estabilidad política interna.

Para analistas internacionales, el desafío inmediato de Noboa será evitar que el revés del referéndum se traduzca en bloqueo legislativo y erosión de su capital político.

