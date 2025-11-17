Volkswagen a tasa 0%: La jugada más agresiva del año para vender autos

Volkswagen y la tasa 0%: ¿Cómo es la propuesta para la gama Amarok?

Uno de los puntos fuertes del programa recae sobre la gama Amarok, uno de los modelos más vendidos y con mayor peso dentro del mercado local. Para la pick-up, Volkswagen dispuso un financiamiento de $20.000.000 a tasa 0% fija y con plazos de hasta 18 meses, una propuesta especialmente orientada a clientes corporativos, productores rurales y usuarios que suelen adquirir vehículos de trabajo mediante crédito.

Volkswagen y la tasa 0%: ¿Qué beneficios adicionales ofrece la marca?

Además del financiamiento exclusivo, la automotriz sumó un incentivo adicional para quienes elijan determinados modelos. Los compradores de Polo, Tera o Amarok que tomen financiación a través de Volkswagen Financial Services accederán a una promoción especial junto a Zurich, que incluye 9 meses de seguro Todo Riesgo con una franquicia del 6% al costo de un Terceros Completo Premium.

Volkswagen logo 4P.jpg

El resto de los modelos también cuenta con beneficios en seguros, 50% de descuento en todas las coberturas por 3 meses, una ventaja que suele inclinar la balanza al momento de decidir una compra en un mercado donde el costo de mantenimiento tiene cada vez más peso.

Volkswagen y la tasa 0%: ¿Se puede extender la garantía?

La marca informó que todos los modelos incluidos en los VW Cyber Days pueden sumar una cobertura extendida mediante el programa “Tu VW Vale +”, que permite agregar 1 año o 20.000 km adicionales a la garantía original.

Más noticias en Urgente24

Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores

La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto

Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)

Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos

Boca 2-0 Tigre: el Xeneize firmó otro gran partido y atornilló su chapa de candidato