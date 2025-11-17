Volkswagen lanzó una campaña que sacudió el mercado automotor, presentó los “VW Cyber Days”, un paquete de beneficios financieros que incluye tasa 0% fija, plazos extendidos y montos inéditos para financiar vehículos de toda la gama. La propuesta, disponible durante noviembre, apunta a reactivar las ventas.
OFERTA INMEJORABLE
Volkswagen a tasa 0%: La jugada más agresiva del año para vender autos
Para los vehículos modelo Polo, Tera, Nivus y T-Cross, Volkswagen dispuso una financiación especial con tasa 0% fija, un monto máximo de $15.000.000.
Volkswagen y la tasa 0%: ¿Qué modelos entran en la financiación más buscada?
La marca alemana confirmó que la promoción abarca todos los modelos disponibles en el país, aunque cada uno con condiciones particulares según segmento y precio. El dato más llamativo es la posibilidad de financiar hasta $20.000.000 en pesos sin pagar intereses.
Para los modelos Polo, Tera, Nivus y T-Cross, Volkswagen dispuso una financiación especial con tasa 0% fija, un monto máximo de $15.000.000 y un plazo que llega hasta los 24 meses, la opción más larga dentro de la promoción.
En el caso de Taos, Virtus y Saveiro, la marca ofrece también una tasa 0% fija pero con plazos más cortos, de hasta 18 meses, manteniendo un monto financiable de $15.000.000.
Por su parte, el Vento GLI y el Nuevo Tiguan quedan incluidos dentro de un esquema de hasta 9 meses, también a tasa 0%, con un tope de $12.000.000 de financiación.
Volkswagen y la tasa 0%: ¿Cómo es la propuesta para la gama Amarok?
Uno de los puntos fuertes del programa recae sobre la gama Amarok, uno de los modelos más vendidos y con mayor peso dentro del mercado local. Para la pick-up, Volkswagen dispuso un financiamiento de $20.000.000 a tasa 0% fija y con plazos de hasta 18 meses, una propuesta especialmente orientada a clientes corporativos, productores rurales y usuarios que suelen adquirir vehículos de trabajo mediante crédito.
Volkswagen y la tasa 0%: ¿Qué beneficios adicionales ofrece la marca?
Además del financiamiento exclusivo, la automotriz sumó un incentivo adicional para quienes elijan determinados modelos. Los compradores de Polo, Tera o Amarok que tomen financiación a través de Volkswagen Financial Services accederán a una promoción especial junto a Zurich, que incluye 9 meses de seguro Todo Riesgo con una franquicia del 6% al costo de un Terceros Completo Premium.
El resto de los modelos también cuenta con beneficios en seguros, 50% de descuento en todas las coberturas por 3 meses, una ventaja que suele inclinar la balanza al momento de decidir una compra en un mercado donde el costo de mantenimiento tiene cada vez más peso.
Volkswagen y la tasa 0%: ¿Se puede extender la garantía?
La marca informó que todos los modelos incluidos en los VW Cyber Days pueden sumar una cobertura extendida mediante el programa “Tu VW Vale +”, que permite agregar 1 año o 20.000 km adicionales a la garantía original.
Más noticias en Urgente24
Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores
La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto
Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)
Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos
Boca 2-0 Tigre: el Xeneize firmó otro gran partido y atornilló su chapa de candidato