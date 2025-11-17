Aumentan las jubilaciones: El ajuste que se celebra en diciembre

¿Por qué las jubilaciones tienen este aumento en medio de la inflación?

El ajuste de diciembre forma parte del esquema de movilidad mensual instaurado por el Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei. Este nuevo sistema dejó atrás la fórmula trimestral que se aplicaba hasta marzo de 2024, un mecanismo que solía generar retrasos frente a la escalada de precios.

Desde abril, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan todos los meses siguiendo el IPC de dos meses atrás. Es decir, el aumento de diciembre responde exactamente a la inflación de octubre.

Jubilaciones e inflación: Qué pasa con las pensiones no contributivas

El incremento del 2,3% también impacta en las pensiones no contributivas (PNC), que incluyen las de invalidez, vejez y el beneficio para madres de siete hijos. En todos los casos, el ajuste es uniforme y sigue el mismo porcentaje aplicado al resto de las prestaciones.

Las PNC por invalidez o vejez subirán a $238.522,44 .

. Las madres de siete hijos, cuyo haber es equivalente a la jubilación mínima, cobrarán $340.746,35.

Lo mismo ocurre con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que tradicionalmente representa el 80% de la mínima y quedará en $272.597,08.

Este tipo de prestaciones, que abarcan a sectores particularmente vulnerables, suelen ser las más afectadas cuando la inflación se acelera.

Jubilaciones: El nuevo cálculo de haberes que promete orden y genera incertidumbre

¿Cómo impacta la inflación en los aumentos de jubilaciones de diciembre?

Si bien el aumento del 2,3% responde a la inflación del mes tomado como referencia, la preocupación persiste entre jubilados y pensionados, ya que el incremento suele quedar por debajo de la percepción cotidiana de subas de precios. No obstante, el Gobierno asegura que la actualización mensual permite un seguimiento más ajustado y evita desfasajes prolongados, como los que se generaban con la movilidad trimestral.

¿Cuándo se cobran las jubilaciones con aumento e inflación ajustada?

Aunque la Anses aún no publicó el cronograma oficial de pagos de diciembre, se prevé que el calendario mantenga la lógica tradicional:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima: segunda semana de diciembre.

segunda semana de diciembre. Haberes superiores a la mínima: tercera semana del mes.

tercera semana del mes. Asignaciones familiares y universales: desde el 10 de diciembre.

El anuncio formal del organismo se espera para los próximos días, aunque el orden por terminación de DNI no suele modificarse.

Más noticias en Urgente24

Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores

La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto

Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)

Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos

Boca 2-0 Tigre: el Xeneize firmó otro gran partido y atornilló su chapa de candidato