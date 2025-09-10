Jubilaciones: Proponen crear un nuevo régimen previsional más flexible

Régimen de Jubilaciones

Los autores del proyecto sostienen que la fragmentación actual del sistema genera gastos adicionales al Estado y desigualdades difíciles de justificar. Con la unificación, se busca transparentar el financiamiento previsional y asegurar la sustentabilidad en el mediano plazo.

También se plantea que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tenga la responsabilidad exclusiva de la administración del régimen, eliminando superposiciones con otras cajas y organismos provinciales.

Un debate que recién comienza

La propuesta, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, promete abrir una discusión intensa en el Congreso. Mientras algunos sectores ven con buenos ojos la simplificación y la búsqueda de mayor equidad, otros anticipan resistencias frente a la pérdida de regímenes especiales que benefician a colectivos específicos.

De aprobarse, el nuevo régimen entraría en vigencia de manera gradual, respetando los derechos adquiridos de quienes ya están jubilados o en condiciones de jubilarse bajo las reglas actuales.

El proyecto completo a continuación:

