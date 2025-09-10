Misiones le pregunta a Diego Spagnuolo, el ex ANDIS: ¿Qué onda Medicsys?

Los beneficiarios fueron convocados en lugares inaccesibles, sin médicos ni certificados válidos, y ahora se suma que la empresa encargada aparentemente no tiene siquiera una dirección verificable.

Medicsys se constituyó el 27/08/2024 y se publicó en el Boletín Oficial el 03/09/2024. En menos de 1 año, y siempre con Javier Milei presidente y Diego Spagnuolo al frente de ANDIS, la empresa fue contratada por Nación para realizar una tarea sumamente importante tal como es auditar pensiones a personas con discapacidad.

Su capital inicial es de $ 30 millones y sus socios son Darío Alberto Tagliavini y Carlos Patricio Cilibrizzi.

La compañía se presenta como prestadora de servicios de salud, auditorías y gerenciamiento médico, sin embargo, ni siquiera tendría una dirección verificable.

