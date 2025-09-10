Pasaportes del Renaper fallados: Qué hacer si está defectuoso y cómo gestionar el cambio

El trámite puede demorar entre dos y seis horas, por lo que las autoridades recomiendan hacer la consulta con tiempo.

¿Dónde están los Centros de Trámite del Renaper para pasaportes defectuosos?

Los Centros Integrales de Documentación habilitados para la reposición funcionan en:

Aeroparque Jorge Newbery (todos los días, 24 horas).

Aeropuerto Internacional de Ezeiza (todos los días, 24 horas).

Aeropuerto de Mendoza (lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19).

Aeropuerto de Córdoba (lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19).

Aeropuerto de Rosario (lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19).

Aeropuerto de Salta (lunes a viernes de 8 a 14).

Terminal de Buquebus (lunes a viernes de 8 a 20; fines de semana y feriados de 9 a 19).

Además, el Centro de Documentación Rápida (CDR) Paseo Colón en la Ciudad de Buenos Aires y los Registros Civiles del interior del país también atienden a quienes necesiten reemplazar el documento.

Para los argentinos que están en el exterior, Cancillería puede emitir pasaportes de emergencia para evitar que pierdan sus vuelos.

¿Qué dice el Renaper sobre la magnitud del problema?

Aunque en un primer momento trascendió que los pasaportes defectuosos rondaban los 5.000 documentos, versiones posteriores indicaron que podrían ser muchos más.

Lo cierto es que hasta ahora no hubo ningún ciudadano que no pudiera viajar por esta falla. Según datos oficiales, ya se revisaron más de 15.000 pasaportes sin problemas y se repusieron más de 2.600 que sí presentaban errores.

Desde hoy se puede sacar el pasaporte en el Renaper.-

¿Cómo es el trámite para reponer el pasaporte defectuoso?

Si el pasaporte está afectado y el viaje es inminente, el Renaper repone el documento en el acto, sin costo y en pocas horas. Para los que no tienen urgencia, hay camionetas móviles en Aeroparque Jorge Newbery que atienden todos los días de 8 a 20, con entrega en 48 horas.

En todos los casos, la reposición es gratuita y no afecta la validez del viaje, siempre que el trámite se haga antes de la fecha de vuelo.

