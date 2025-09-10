Celulosa Argentina recibe un contundente pedido de quiebra

La delicada situación financiera de Celulosa Argentina S.A. sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. La empresa informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que fue notificada de un pedido de quiebra promovido por BBUNKER S.A., el cual tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ª Nominación de San Lorenzo.
Según la comunicación oficial, la notificación no incluyó copia de la demanda ni se consignó monto reclamado. Además, el escrito subraya que este pedido de quiebra habría sido presentado con anterioridad al concurso preventivo ya iniciado por la compañía, lo que obligará a la firma a ejercer sus defensas legales en el marco del mismo proceso judicial.
El concurso preventivo y las respuestas a la CNV
En paralelo, la empresa contestó un requerimiento formal de la CNV, donde detalló el estado de su concurso preventivo. El mismo fue aprobado por Acta de Directorio N° 1741 e informado como hecho relevante el 1 de septiembre de 2025, quedando radicado el 5 de septiembre en el Juzgado de San Lorenzo bajo la carátula “Celulosa Argentina S.A. s/ Concurso Preventivo”.
El expediente se encuentra en una instancia inicial: el tribunal concedió el plazo de diez días previsto por la Ley 24.522 para que la sociedad cumpla con las presentaciones correspondientes y dictó medidas cautelares, aunque aún no resolvió sobre la apertura formal del concurso.
Obligaciones Negociables (ONs) y perspectivas
Otro de los puntos abordados ante la CNV fue la prórroga del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables (ON). La compañía aclaró que la decisión responde a la necesidad de mantener un instrumento vigente que le permita, en caso de llegar a un acuerdo de reestructuración, implementar mecanismos financieros de salida de la crisis.
El programa actual vence en abril de 2026 y su renovación será tratada en la asamblea ordinaria convocada para el 30 de septiembre de 2025. La firma adelantó que no tiene planes concretos de emitir nuevas ON en el corto plazo, aunque dejó la puerta abierta a que el prospecto actualizado refleje la situación concursal de la empresa.
La doble vía judicial –pedido de quiebra y concurso preventivo– pone de relieve la fragilidad financiera de Celulosa Argentina y anticipa semanas de alta tensión para su directorio y acreedores. La decisión del juzgado de San Lorenzo sobre la apertura del concurso será clave para definir si la compañía logra reestructurar su pasivo bajo el paraguas de la Ley de Concursos o si el reclamo de BBUNKER S.A. gana terreno en el camino hacia una quiebra.
La empresa, uno de los jugadores históricos del sector papelero, enfrenta así un escenario en el que la confianza del mercado dependerá tanto del avance del proceso concursal como de la capacidad de su management para diseñar un plan creíble que asegure continuidad operativa y renegociación ordenada de sus deudas.
