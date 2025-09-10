Celulosa Argentina recibe un contundente pedido de quiebra

Obligaciones Negociables (ONs) y perspectivas

Otro de los puntos abordados ante la CNV fue la prórroga del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables (ON). La compañía aclaró que la decisión responde a la necesidad de mantener un instrumento vigente que le permita, en caso de llegar a un acuerdo de reestructuración, implementar mecanismos financieros de salida de la crisis.

El programa actual vence en abril de 2026 y su renovación será tratada en la asamblea ordinaria convocada para el 30 de septiembre de 2025. La firma adelantó que no tiene planes concretos de emitir nuevas ON en el corto plazo, aunque dejó la puerta abierta a que el prospecto actualizado refleje la situación concursal de la empresa.

La doble vía judicial –pedido de quiebra y concurso preventivo– pone de relieve la fragilidad financiera de Celulosa Argentina y anticipa semanas de alta tensión para su directorio y acreedores. La decisión del juzgado de San Lorenzo sobre la apertura del concurso será clave para definir si la compañía logra reestructurar su pasivo bajo el paraguas de la Ley de Concursos o si el reclamo de BBUNKER S.A. gana terreno en el camino hacia una quiebra.

La empresa, uno de los jugadores históricos del sector papelero, enfrenta así un escenario en el que la confianza del mercado dependerá tanto del avance del proceso concursal como de la capacidad de su management para diseñar un plan creíble que asegure continuidad operativa y renegociación ordenada de sus deudas.

CNV Contesta requerimiento CNV 10 09 25.

