El directorio de Celulosa Argentina oficializó la decisión más drástica en sus más de 90 años de historia. El 29 de agosto, reunido en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad la presentación en concurso preventivo, según lo establece la Ley 24.522.
¿OTRO DEFAULT?
Celulosa al límite: Un rojo de $172.000 MM la empuja al concurso preventivo
El directorio de Celulosa Argentina aprobó por unanimidad la presentación en concurso preventivo, según lo establece la Ley 24.522.
¿Un derrumbe inesperado?
El presidente de la firma, Douglas Albrecht, abrió la reunión reconociendo que el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2025 se dio en un escenario económico atípico y “extremadamente adverso”. Hasta un año atrás, la empresa mostraba números sólidos, con mejoras en rentabilidad y solvencia. El golpe vino de manera abrupta, las ventas internas se desplomaron 32% en toneladas respecto al ciclo anterior, con un derrumbe de 52% en el último semestre.
Aunque las exportaciones crecieron 104%, no alcanzaron a compensar, ya que su margen es muy inferior al del mercado local. El resultado fue demoledor: la rentabilidad bruta cayó a -17% y la operativa a -31%, cuando un año antes marcaban 25% y 14%.
Por el contrario, la compañía debió reducirlos para sostener algo de demanda frente a la amenaza de importaciones.
La combinación de caída en ventas, presión de costos y desplome de márgenes llevó a la firma a un callejón sin salida.
Urgente24 habló al respecto en: Celulosa pierde $172.000 millones y pone en jaque su continuidad
La trampa del financiamiento caro
La necesidad de capital de trabajo creció de manera exponencial desde fines de 2024. La empresa recurrió a financiamiento de corto plazo con tasas en dólares de entre 35% y 45% anuales, reflejo de un mercado dominado por el “carry trade”.
Pero la situación explotó en marzo de 2025, tras el concurso de Los Grobo, el default de Red Surcos y la incertidumbre sobre el acuerdo con el FMI.
Muchos acreedores exigieron cancelar posiciones de inmediato, lo que generó un estrangulamiento financiero.
Producción paralizada y patrimonio negativo
Pese a los aportes de capital del accionista principal por US$ 7,6 millones, el oxígeno no alcanzó. En mayo la compañía informó su incapacidad de pagar ONs y cheques diferidos.
El crédito comercial se evaporó y las operaciones pasaron a “pago contra entrega”, esquema insostenible que derivó en la paralización de las plantas de Capitán Bermúdez y Zárate a fines de julio.
La búsqueda desesperada de socios
En abril, Celulosa contrató a Valo Columbus, asesor financiero, para explorar reestructuración de pasivos y entrada de nuevos inversores. Si bien hay grupos evaluando, el acta admite que los tiempos y resultados son inciertos.
El castigo del mercado
La noticia del concurso preventivo tuvo un impacto inmediato en el Merval. La acción CELU se hundió 13,08% en la rueda del 1 de septiembre, negociándose en $196, con un volumen efectivo superior a $61,9 millones y más de 317 mil acciones operadas. Durante la jornada, el papel llega a marcar un piso de $187,50, reflejando el fuerte castigo de los inversores que huyeron del activo ante la incertidumbre.
Este derrumbe refleja el deterioro de la confianza y coloca a Celulosa Argentina en la misma senda de otras compañías que atravesaron procesos concursales y vieron a sus papeles desplomarse en el mercado.
El desenlace
Ante este cuadro, el directorio concluyó que solo un concurso preventivo permitirá preservar la continuidad operativa, los activos y más de un millar de puestos de trabajo. La decisión se tomó por unanimidad y ya fue informada a la CNV.
Otras lecturas de Urgente24:
PAMI paga hasta 5 y 6 veces más caros lentes intraoculares para jubilados
Las universidades presionan a Javier Milei: Nueva marcha federal a la vista
La estafa que circula vía Mercado Pago y nadie sabe cómo detenerla
El tren Rosario-Retiro se volvió una odisea: Demoras, cancelaciones y enojo