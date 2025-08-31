PAMI paga hasta 5 y 6 veces más caros lentes intraoculares para jubilados

El Estado Nacional quintuplica o sextuplica los precios unitarios a la hora de las adquisiciones teniendo que en cuenta que se compararon las mismas marcas de los mismos lentes y los mismos laboratorios. El Estado Nacional quintuplica o sextuplica los precios unitarios a la hora de las adquisiciones teniendo que en cuenta que se compararon las mismas marcas de los mismos lentes y los mismos laboratorios.

Concretamente, desde Balcarce 50 se dejó de lado el sistema de que cada profesional comprara el lente y luego lo rindiera para poder concentrar las decisiones en el propio PAMI.

Notorios contrastes entre las facturas privadas y las de PAMI

Los contrastes entre las facturas resultaron escandalosos pero, además, la calidad de los productos oftalmológicos adquiridos no fue la mejor y por ello decenas de pasivos terminaron perjudicados en la salud de sus ojos.

Tuvieron inflaciones de leves a graves luego de las intervenciones quirúrgicas.

Lo que los profesionales médicos pagaban $ 24.800, al Instituto le costaba $ 162.000.

image Lenrtes intraoculares comprados por oftalmólogos costaban varias veces menos que los adquiridos por PAMI