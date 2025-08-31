urgente24
PAMI paga hasta 5 y 6 veces más caros lentes intraoculares para jubilados

Otra dura revelación contra la Casa Rosada por contratación y sobreprecio con proveedores de PAMI para atender a los jubilados.

31 de agosto de 2025 - 23:02
PAMI en el ojo de una nueva tormenta

Una licitación de la obra social de los jubilados PAMI, realizada a principios de agosto de 2025, se centró en los lentes intraoculares que se le colocan los oftalmólogos a quienes están afectados por “cataratas”.

Se trata de una de las operaciones médicas más comunes que abona el Instituto ya que 4 de cada 5 intervenciones de este tipo se practican con los pasivos.

El monto de la compra abonada fue $ 80.000 millones (US$ 57 millones).

Grave denuncia de TN (Luciana Geuna) contra el PAMI

Se argumentó que la compra conjunta del Instituto Nacional lograría que los precios unitarios bajaran, pero…. ocurrió todo lo contrario.

El Estado Nacional quintuplica o sextuplica los precios unitarios a la hora de las adquisiciones teniendo que en cuenta que se compararon las mismas marcas de los mismos lentes y los mismos laboratorios. El Estado Nacional quintuplica o sextuplica los precios unitarios a la hora de las adquisiciones teniendo que en cuenta que se compararon las mismas marcas de los mismos lentes y los mismos laboratorios.

Concretamente, desde Balcarce 50 se dejó de lado el sistema de que cada profesional comprara el lente y luego lo rindiera para poder concentrar las decisiones en el propio PAMI.

Notorios contrastes entre las facturas privadas y las de PAMI

Los contrastes entre las facturas resultaron escandalosos pero, además, la calidad de los productos oftalmológicos adquiridos no fue la mejor y por ello decenas de pasivos terminaron perjudicados en la salud de sus ojos.

Tuvieron inflaciones de leves a graves luego de las intervenciones quirúrgicas.

Lo que los profesionales médicos pagaban $ 24.800, al Instituto le costaba $ 162.000.

Lenrtes intraoculares comprados por oftalmólogos costaban varias veces menos que los adquiridos por PAMI

