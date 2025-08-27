El tren Rosario-Retiro se volvió una odisea: Demoras, cancelaciones y enojo

Asimismo, varias frecuencias hacia Buenos Aires y Córdoba quedaron suspendidas por falta de locomotoras.

image "El Cordobés" también se encuentra afectado.

La motosierra de Javier Milei avanza

Desde diciembre de 2023, los pasajeros denuncian que no existen canales de comunicación claros con la empresa.

"Antes, cuando te quedabas varado, disponían de móviles para llevarte a destino. Hoy no hay respuestas". "Antes, cuando te quedabas varado, disponían de móviles para llevarte a destino. Hoy no hay respuestas".

El panorama se agrava porque el gobierno nacional decidió relegar las obras de envergadura para modernizar el corredor Rosario–Retiro, limitándose a "tareas menores" por la emergencia ferroviaria. En mayo, además, se eliminó el servicio expreso que tardaba menos de seis horas.

El deterioro del tren Rosarino es notorio si se compara con el entusiasmo de 2015, cuando volvió a funcionar con coches y locomotoras nuevas importadas de China y un plan que prometía hasta siete frecuencias diarias. Hoy, apenas se sostiene un servicio diario que, con suerte, tarda seis horas y media en unir ambas ciudades.

Por su parte, los pasajeros de la ciudad y de las localidades intermedias, que dependen aún más del tren porque no cuentan con conexión por autopistas, ven cómo un servicio fundamental para la región se hunde aún más.

Otro servicio con destino incierto

Vale recordar que el Gobierno prorrogó por diez años la concesión ferroviaria a la empresa Nuevo Central Argentino (NCA) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Esta medida, que refuerza el enfoque hacia el transporte de cargas, debilita aún más las posibilidades de reactivar el servicio de tren de pasajeros entre Rosario y Cañada de Gómez, suspendido desde noviembre de 2024.

El servicio del tren, que forma parte de la línea Mitre, se encuentra frenado desde el 20 de noviembre del año pasado, cuando un accidente dejó fuera de funcionamiento la única formación disponible. A partir de ese momento, no hubo reemplazo ni anuncios oficiales, pese de la creciente demanda registrada hasta su suspensión.

El transporte entre Rosario y la localidad cabecera del Departamento Iriondo había retomado su actividad en 2022, luego de 45 años. Luego de dos años, y un poco más, los problemas con locomotoras y vías se agravaron por la falta de mantenimiento, por lo que comenzó la suspensión de viajes llegando a ser habitual.

image Cada vez parece más lejana la posibilidad de que se reactive el tren Rosario-Cañada de Gómez. Otro problema.

