Irracional tiroteo en escuela de Minneapolis mata dos menores

720 Padres y familiares en el camino central del colegio religioso

Orden de Donald Trump

Horas después del tiroteo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para izar las banderas a media asta en honor a las víctimas.

"Recibí un informe completo de este trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota", dijo Trump en Truth Social, y agregó que el FBI respondió con rapidez, se encuentra en el lugar de los hechos y que la Casa Blanca seguirá atenta a la situación.

La tragedia de Minneapolis es el quinto tiroteo planeado que involucra a tiradores activos en una escuela de Estados Unidos en 2025, informó un rastreador de tiroteos escolares por NBC News.

Más noticias en Urgente24

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

LLA reacciona 10 días después y en 829 pb, con Milei en la 3ra. y Francos en Diputados

La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar

China cambia el rumbo comercial e incentiva el consumo en sectores clave

Ex LLA, duros contra Javier Milei: "Le entró la bala"