Un alocado disparo de armas de fuego ocurrido en la mañana del miércoles (27/08) en la Escuela Católica de la Anunciación en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota (USA) provocó la muerte de dos niños, uno de 8 años y otro de 10, además de lesionar a 17 personas, confirmó la Policía.
DEJA 17 HERIDOS
Irracional tiroteo en escuela de Minneapolis mata dos menores
Dos niños muertos y 17 heridos fue el resultado de alocados disparos, en una escuela católica de Minneapolis. El agresor se suicidó.
Brutal agresión
El tirador, que portaba un rifle, una escopeta y una pistola, se acercó a la iglesia de la escuela y disparó a través de las ventanas a los niños que estaban sentados en bancos durante la misa matinal nformó en conferencia de prensa el jefe de Policía de Minneapolis, Brian O´Hara.
Posteriormente, el agresor se suicidó en la parte trasera de la iglesia, confirmó O'Hara. El sospechoso tenía unos 20 años y no tenía historial criminal amplio, añadió. De los heridos, 14 son niños, dos de los cuales se encuentran graves, detalló la Policía.
Gobernador Walz
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó su apoyo a la comunidad escolar en un comunicado difundido a través de la plataforma X.
Orden de Donald Trump
Horas después del tiroteo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para izar las banderas a media asta en honor a las víctimas.
"Recibí un informe completo de este trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota", dijo Trump en Truth Social, y agregó que el FBI respondió con rapidez, se encuentra en el lugar de los hechos y que la Casa Blanca seguirá atenta a la situación.
La tragedia de Minneapolis es el quinto tiroteo planeado que involucra a tiradores activos en una escuela de Estados Unidos en 2025, informó un rastreador de tiroteos escolares por NBC News.
