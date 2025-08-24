La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar

Por su parte, Joel Keller de Decider aportó una mirada más equilibrada: "Su misterio es suficiente para mantenernos enganchados, pero el primer episodio necesitaba ofrecer un poco más de información sobre sus personajes principales". Esta observación señala uno de los desafíos inherentes al género, que es encontrar el equilibrio perfecto entre revelación y misterio, entre desarrollo de personajes y mantenimiento del suspenso.

Filmaffinity, sin embargo, destacó particularmente el trabajo interpretativo: "En cuanto a las actuaciones, destaco especialmente a Jamina Polak y Robert Wickiewicz, quienes aportan gran profundidad y realismo a sus personajes". Este reconocimiento subraya cómo el éxito de la producción radica no únicamente en su trama, sino en la capacidad de sus intérpretes para otorgar credibilidad emocional a situaciones extremas.

