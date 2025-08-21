"Viví un recontra infierno": Flor Vigna habló sin filtros de Luciano Castro

Flor Vigna dejó a todos asombrados con sus declaraciones

Las declaraciones de la joven intérprete no dejaron lugar a dudas sobre la magnitud del sufrimiento experimentado. Con una franqueza que sorprendió hasta a el periodista, relató: "Hubo muy malos comportamientos en todo eso. Luciano ahora me llamó, todo, y no te voy a contar toda la situación, ¿entendés? (...) Te puedo contar que viví un recontra infierno, que me encantaría, hay una parte de mí que tiene ganas de decirlo. Me pasó todo esto y otra parte de mí que dice, no está bueno porque si no, van a hablar todo el tiempo de esto".