Flor Vigna decidió abrir las puertas de su intimidad y reveló detalles demoledores sobre su relación con Luciano Castro, desatando una tormenta mediática que tiene al público completamente cautivado. La bailarina y actriz no se guardó absolutamente nada y expuso las heridas más profundas de un vínculo amoroso que, lejos de ser el cuento de hadas que muchos imaginaron, se convirtió en una auténtica pesadilla personal.
"Viví un recontra infierno": Flor Vigna habló sin filtros de Luciano Castro
Flor Vigna apuntó fuerte a Luciano Castro en una entrevista con Puro Show y dejó frases impactantes, ¿qué pasó entre ellos?
Durante una reveladora entrevista en el streaming de Martín Cirio, la artista dejó al descubierto aspectos oscuros de su romance con el reconocido galán argentino, mencionando incluso la participación de Griselda Siciliani a través de misteriosos mensajes que habrían complicado aún más la situación. Sin embargo, fue posteriormente, cuando fue interceptada por las cámaras de Puro Show(El Trece), que la bomba mediática explotó definitivamente.
Flor Vigna dejó a todos asombrados con sus declaraciones
Las declaraciones de la joven intérprete no dejaron lugar a dudas sobre la magnitud del sufrimiento experimentado. Con una franqueza que sorprendió hasta a el periodista, relató: "Hubo muy malos comportamientos en todo eso. Luciano ahora me llamó, todo, y no te voy a contar toda la situación, ¿entendés? (...) Te puedo contar que viví un recontra infierno, que me encantaría, hay una parte de mí que tiene ganas de decirlo. Me pasó todo esto y otra parte de mí que dice, no está bueno porque si no, van a hablar todo el tiempo de esto".
No obstante, lo particularmente impactante fue el momento en que confirmó haber recibido un llamado telefónico del actor tras sus explosivas declaraciones. "Sí, obvio, me llamó", aseveró la artista, agregando posteriormente una frase que generó aún mayor sorpresa: "¡Está re loco! ¡Está re loco! No te voy a contar todo. Pero sí, que la pasé recontra mal y después nada. Todo sirve para aprender".
La descripción del diálogo mantenido con su expareja añadió una dimensión adicional de intriga a la situación. Según sus propias palabras, a pesar de la evidente tensión, logró mantener la compostura: "La conversación fue en buenos términos, sí, porque yo siempre tengo buenos términos (...) Está loco, está loco. ¡Ayúdenlo!". Este último comentario, cargado de ironía y preocupación, cerró con broche de oro unas declaraciones que prometen seguir generando repercusiones.
