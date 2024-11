Sabrina Rojas hundió a Luciano Castro tras inesperada revelación

image.png Sabrina Rojas no para: Nueva bomba contra Luciano Castro y Siciliani.

image.png

Además, la modelo retrucó: "El infiel serial no cambia.Él es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí". Por último, cerró: “Con la historia de mi vida y el desgaste que tuve, los 44 y la soltería me encontró impune".